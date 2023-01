Nagelsmann setzt in Katar auf Geheimtraining

IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt in Katar Geheimtrainings an

Am Freitag reist der FC Bayern zum elften Mal ins Trainingslager nach Katar. Vor Ort müssen sich die Stars der Münchner - vor allem aber die Fans - auf eine Neuerung einstellen.

Wie die "Bild" berichtet, plant Coach Julian Nagelsmann nämlich eine "Trainings-Revolution". Demnach sollen alle Einheiten am Vormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Erst zu den Abend-Sessions, bei denen es in Katar bereits dunkel ist, sollen dann Reporter, Fans und sonstige Zuschauer zugelassen sein.

Die Maßnahme von Nagelsmann ist recht ungewöhnlich. In der Vergangenheit ließ der FC Bayern Interessierte zumeist an den Übungseinheiten im Wüstenstaat teilhaben. Geheimtrainings wurden wenn überhaupt am Abend angesetzt.

Nagelsmann gilt gleichwohl als Verfechter des abgeschotteten Trainings.

Bereits im Sommer hat der FC Bayern sein Trainingsgelände auf Wunsch des 35-Jährigen mächtig umgekrempelt und einen Geheimplatz gebaut, auf dem das Trainerteam mit den Profis blickgeschützt arbeiten kann.

Damit Nagelsmann das Geschehen trotzdem von seinem Büro aus in der ersten Etage verfolgen kann, wurde ein Balkon angebaut.

Doch damit nicht genug: Zudem gibt es eine XXL-Videoleinwand, die neben dem Balkon errichtet wurde. Darauf sollen den Spielern Taktik-Analysen aufgezeigt werden.

Taktik-Schulung beim FC Bayern direkt auf dem Platz

Anstatt die Besprechungen im Konferenzraum abhalten zu müssen, erfolgt die Schulung somit direkt auf dem Platz.

Von seinem neuen Balkon aus könnte Nagelsmann etwa mit einem Laserpointer gewisse Spielszenen aufzeigen, so die Idee.

Der FC Bayern hat das Mannschaftstraining nach der Winterpause am Mittwoch wieder aufgenommen. Am Donnerstag (15:30 Uhr) bestreitet der deutsche Rekordmeister eine öffentliche Einheit. Am Tag darauf brechen die Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Katar auf. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.