Zukunft in Gefahr: HSV-Duo droht Aus im Sommer

IMAGO/nordphoto GmbH / Tauchnitz

Zwei HSV-Stars auf der Kippe

Nach der Hinrunde liegt der Hamburger SV hinter dem SV Darmstadt auf dem zweiten Platz der 2. Bundesliga und damit mitten im Aufstiegsrennen. Zwei Spieler stehen im nächsten halben Jahr bei den Hanseaten unter Beobachtung.

Sowohl Sonny Kittel und Tim Leibold spielen in der Rückrunde um einen neuen Vertrag beim HSV. Das berichtet der "kicker" am Donnerstag.

Kittel stand in der Hinrunde zwar in jedem Spiel auf dem Platz, traf allerdings kein einziges Mal. Der ehemalige Juniorennationalspieler musste in den letzten Partien immer häufiger auf die Flügel ausweichen, weil Ludovit Reis und László Bénes auf der Zehn gesetzt waren.

HSV-Profis Kittel und Leibold spielen um ihre Zukunft

Problem dabei: Mit Bakery Jatta, Jean-Luc Dompé, Ransford Königsdörffer und ebenjenem Kittel hat Hamburgs Trainer Tim Walter die Wahl aus vier Spielern für zwei Positionen.

Kittel sammelte immerhin fünf Assists, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung wollen die Verantwortlichen der Hamburger allerdings vorerst nicht führen.

Selbiges gilt für Tim Leibold: Der 29-Jährige hat nach seinem Kreuzbandriss aus dem Oktober 2021 immer noch mit den Folgen zu kämpfen und schaffte es bisher nicht zurück zu seiner Bestform aus der Saison 2019/20, als ihm 16 Torvorlagen gelangen.

In der laufenden Saison stand der Linksverteidiger erst in vier Partien auf dem Feld. Seit Anfang Oktober laboriert Leibold an einem Muskelfaserriss.

Beenden Kittel und Leibold ihre HSV-Karrieren mit dem Aufstieg?

Kittel und Leibold kamen 2019 nach Hamburg und etablierten sich schnell als Leistungsträger. Im vergangenen Sommer verpassten sie mit ihren Teamkollegen denkbar knapp den Aufstieg.

In der laufenden Spielzeit gehört der HSV erneut zu den Top-Favoriten auf den Aufstieg. Nach einem gelungenen Saisonstart konnte die Mannschaft vor der Winterpause allerdings nur drei von sechs Spielen gewinnen.