Enthüllt: Topklub plant Januar-Vorstoß bei Bellingham

IMAGO/Guido Kirchner

Jude Bellingham könnte den BVB verlassen

Jude Bellingham wird Borussia Dortmund im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Seit Monaten werben die europäischen Spitzenklubs um die Dienste des BVB-Juwels. Mit Real Madrid will nun wohl ein Verein bei den Schwarz-Gelben vorstellig werden.

Wie der spanische Radiosender "Cadena SER" berichtet, wollen die Königlichen noch im Januar bezüglich Bellingham ernst machen. Offenbar plant Real Madrid, frühzeitig eine Sommer-Verpflichtung einzutüten, um der Konkurrenz um den FC Liverpool zuvorzukommen.

Dem weiteren Bericht zufolge möchte der amtierende Champions-League-Sieger zunächst ein Angebot über 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen an den BVB abgeben. Im Gegenzug könne man den Dortmundern auch als separate Transfers den Belgier Eden Hazard oder Leihspieler Brahim Diaz anbieten, heißt es weiter.

Laut der britischen Zeitung "Independent" ist Real Madrid zuversichtlich, sich die Dienste Bellinghams sichern zu können.

Klopp bestätigt Interesse an BVB-Star Bellingham

Der FC Liverpool wird die neusten Entwicklungen wohl ganz genau beobachten. Schließlich haben die Reds ebenfalls großes Interesse am englischen Nationalspieler. Zuletzt bestätigte sogar Cheftrainer Jürgen Klopp, dass die Personalie Bellingham rund um die Anfield Road ein Thema ist.

"Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten", erklärte Klopp im Gespräch mit der "Sport Bild".

Gerüchte um angebliche Treffen mit Bellingham und dessen Eltern dementierte Liverpools Trainer aber. "Diese Dinge gehen ja gar nicht, weil er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und das ohne Einverständnis nicht geht. Es stimmt also nicht", stellte der 55-Jährige klar.

Bellingham ist noch bis 2025 an den BVB gebunden. Der spanischen Sportzeitung "as" zufolge will Borussia Dortmund "in den nächsten Tagen" das Gespräch mit dem zentralen Mittelfeldspieler suchen und dann über die sportliche Zukunft sprechen.