Tinte trocken: FC Bayern verpflichtet Blind

IMAGO/David Klein

Daley Blind verstärkt den FC Bayern

Nun ist es offiziell: Daley Blind schließt sich bis zum Saisonende dem FC Bayern an. Bereits am Freitag soll der Abwehrspieler mit dem deutschen Rekordmeister mit in das Trainingslager nach Doha reisen.

Der FC Bayern hat seinen ersten Transfer in der laufenden Wechselperiode unter Dach und Fach gebracht. Der 32-jährige Daley Blind erhält an der Säbener Straße einen Vertrag bis zum Sommer und wird künftig mit der Trikotnummer 23 auflaufen.

"Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen", wird der Abwehrspieler auf der Homepage des FC Bayern zitiert. "Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen", sagte der Routinier.

Zudem erklärte Blind, weshalb er sich dem deutschen Rekordmeister anschließt. "Der Hunger nach Titeln hier im Klub war ausschlaggebend für meine Entscheidung. Ich hoffe, ich kann meine Erfahrung einbringen, um der Mannschaft zu helfen und werde alles für Bayern München geben", so der Neuzugang.

Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich über den Transfer erfreut. "Daley ist ein flexibel einsetzbarer Verteidiger, er kann auf der linken Seite wie auch Innen spielen. Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird", erklärte der 46-Jährige.

FC Bayern reagiert auf Hernández-Verletzung

Die Verantwortlichen des FC Bayern reagieren mit der Verpflichtung des 99-fachen Nationalspielers auf die schwere Verletzung von Lucas Hernández, der sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Mit Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt standen somit nur noch zwei nominelle Innenverteidiger mit Top-Niveau zur Verfügung. Blind wird nun die Nummer drei in der Hierarchie.

Der Abwehrmann hatte seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam zuletzt aufgelöst und wechselt dementsprechend ablösefrei an die Isar.