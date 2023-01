FC Bayern geht bei Mittelfeld-Star wohl leer aus

IMAGO/Cebolla / Senis / ALFAQUI

Frenkie de Jong (l.) wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Immer wieder wird Frenkie de Jong vom FC Barcelona mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings hat der deutsche Rekordmeister wohl keine Chance auf eine Verpflichtung des niederländischen Spielmachers.

Die sportliche Zukunft von Frenkie de Jong hängt seit Monaten in der Schwebe. Aufgrund der angespannten finanziellen Situation bei Barca gilt der 25-Jährige als Verkaufskandidat. Besonders Manchester United soll sich für den zentralen Mittelfeldspieler interessieren.

Doch der FC Bayern soll ebenfalls ein Auge auf de Jong geworfen haben. Im Dezember berichtete die spanische Zeitung "Sport", dass die Münchner den 50-fachen Nationalspieler nach wie vor als potenziellen Kandidaten für einen Transfer im Visier hätten.

Barca-Klubchef Joan Laporta schob einem Wechsel nun aber einen Riegel vor. "Zu de Jong: Ich gebe zu, dass es im letzten Sommer Vereine gab, die an ihm interessiert waren, aber er war nicht zu verkaufen und wird es auch nicht sein", wird der Vereinspräsident von "The Athletic" zitiert.

FC Bayern geht bei de Jong offenbar leer aus

De Jong sei "ein sehr attraktiver Fußballer, das wissen wir, aber ich bestehe darauf, dass er nicht zu verkaufen ist". "Egal, was in internen Sitzungen besprochen wird, es gibt eine Vereinsmeinung, die über allem steht. Und aus Sicht des Vereins steht de Jong nicht zum Verkauf", stellte der Barca-Boss klar.

Der FC Bayern und Manchester United werden also wohl leer ausgehen. De Jong ist noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden. Die Katalanen hatten den Spielmacher 2019 für rund 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet. In der laufenden Saison hat de Jong bislang 18 Pflichtspiele für Barca absolviert.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erreichte de Jong mit der niederländischen Nationalmannschaft das Viertelfinale, wo gegen Argentinien Endstation war.