Hazard-Zusammenführung beim BVB? Das ist am Gerücht dran

IMAGO/Rafal Oleksiewicz

Eden hazard (l.) kommt bei Real Madrid nicht mehr richtig in Tritt

Die Personalie Jude Bellingham dominiert derzeit die Schlagzeilen rund um den Bundesliga-Topklub Borussia Dortmund. Der BVB weiß mit dem englischen Mittelfeld-Star den derzeit wertvollsten Spieler der Bundesliga in seinen Reihen, könnte den WM-Fahrer im kommenden Sommer voraussichtlich für eine neue Rekordsummer verkaufen. Im Gegenzug zu den Bellingham-Spekulationen wird in Dortmund jüngst ein anderer großer Name vermehrt gehandelt: Eden Hazard.

Was ist dran an dem Gerücht, dass der Bruder von Dortmund-Star Thorgan Hazard zur kommenden Saison zu den Westfalen wechseln könnte?

Fakt ist, dass der einstige Chelsea-Superstar im Sommer 2023 ablösefrei zu haben ist, da sein laufender Vertrag bei Real Madrid ausläuft. Nach enttäuschenden letzten Jahren scheint es derzeit ausgeschlossen, dass der bald 32-Jährige noch weiterhin für die Königlichen aufspielen darf.

In der gegenwärtigen Spielzeit bringt es der Nummer-7-Nachfolger von Cristiano Ronaldo auf lediglich einen mickrigen Startelfeinsatz in der spanischen Meisterschaft, hängt ansonsten seit Monaten im Formtief fest, musste zudem einige Verletzungspausen einlegen.

Der spanische Sender "SER Deportivos" hält einen Hazard-Abgang in Richtung BVB für möglich, sollte andersherum ein Wechsel Jude Bellinghams in die spanische Hauptstadt realisiert werden können.

Eine angebliche 100-Millionen-Offerte mit gleichzeitigem Fünfjahresvertrag sei längst vorbereitet, die konkreten Verhandlungen zwischen Real Madrid und den Westfalen könnten in Kürze anlaufen.

Dass sich die Dortmunder tatsächlich bemühen werden, in Person von Eden Hazard einen hochveranlagten Ersatz zu bekommen, scheint nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings äußerst unwahrscheinlich zu sein.

Vor allem das bisherige Gehalt des Belgien-Stars dürfte allen Fußball-Romantikern einen dicken Strich durch die Rechnung machen, die bereits von einer Hazard-Familienzusammenführung in Dortmund träumen.

Spanischen Berichten zufolge verdient Hazard bei Real trotz seiner schlechten Verfassung ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. Eine Kategorie, in der beim BVB schlichtweg nicht verdient werden kann.