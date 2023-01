Für diese Bayern-Stars wird 2023 zum Schicksalsjahr

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Manuel Neuer und Benjamin Pavard durchleben beim FC Bayern eine schwere Zeit

Der FC Bayern ist in sein Trainingslager nach Katar gestartet. In den kommenden Tagen will der Rekordmeister in Doha den Grundstein für eine titelreiche Saison legen. Die Münchner reisen aber auch mit Problemen in den Wüstenstaat. Für gleich mehrere Stars dürfte 2023 zu einem sportlichen Schicksalsjahr werden.

Verletzungen, mäßige sportliche Perspektiven und eine ungewisse Zukunft machen manchen Spielern des FC Bayern zu schafften. Wer muss beim Tabellenführer der Bundesliga um seinen Platz zittern? sport.de gibt einen Überblick.

Manuel Neuer

Viel schlechter hätte das Jahr 2022 für den Schlussmann nicht enden können. Zunächst erlebte der Keeper mit der deutschen Nationalmannschaft ein erneutes Vorrunden-Debakel bei der Weltmeisterschaft. Als Neuer dann bei einer Skitour abschalten wollte, brach er sich zu allem Überfluss einen Unterschenkel.

Der ehemalige Welttorhüter fällt mindestens für die restliche Saison aus. Der FC Bayern will schnellstmöglich auf dem Transfermarkt reagieren und Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Ersatz verpflichten.

Somit droht Kapitän Neuer zur neuen Saison plötzlich ein knallharter Konkurrenzkampf. Der FC Bayern hoffe, dass seine "Rehabilitationszeit ohne Komplikationen verläuft", erklärte Vorstandschef Oliver Kahn im Gespräch mit "Bild". "Aber Fußball ist ein kurzfristiges Geschäft, wir müssen uns im Hier und Jetzt Gedanken machen", sagte der Bayern-Funktionär.

Bei seiner Rückkehr wird Neuer bereits 37 Jahre alt sein. Der FC Bayern scheint den Glauben an seinen Kapitän noch nicht verloren zu haben. "Wir kennen Manuel: er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse", versicherte Kahn.

Benjamin Pavard

Benjamin Pavard sorgte in den vergangenen Wochen in erster Linie abseits des Rasens für Schlagzeilen.

Gegenüber der französischen "L'Équipe" äußerte der Verteidiger schon im Vorfeld der Fußball-WM seine Wechsel-Gedanken: "Ich bin nicht dagegen, ein neues Projekt zu entdecken. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?"

Pikante Aussagen, die Münchens Vorstandschef Kahn bei "Sky" zu einem verbalen Konter verleiteten. "Bei uns kann keiner seinen Abgang mit Aussagen einleiten, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das gibt es bei uns nicht", machte der "Titan" eine deutliche Ansage.

Der FC Bayern muss bei Pavard eine Entscheidung treffen. Der Vertrag des 26-Jährigen ist nur noch bis 2024 datiert. Nach Informationen von "AS" wäre der Defensivmann für die vergleichsweise geringe Ablöse von 15 Millionen Euro zu haben.

Es scheint, als würde Pavards langfristige Zukunft abseits der Säbener Straße liegen. Nachdem der Franzose bei der zurückliegenden Fußball-WM unter Nationalcoach Didier Deschamps in Ungnade gefallen war, muss sich der Abwehrmann in kommenden Wochen aber erst einmal wieder in das Schaufenster spielen.

Marcel Sabitzer

Die Beziehung zwischen Marcel Sabitzer und dem FC Bayern ist eine schwierige. In dieser Saison legte der Österreicher ordentliche Auftritte hin und hat an der Isar trotzdem keine rosige Perspektive.

Grund dafür ist das große Angebot im zentralen Mittelfeld. Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben ihren Stammplatz unter Trainer Nagelsmann sicher. Mit Ryan Gravenberch drängt zudem ein Sommer-Neuzugang auf Spielzeit.

Nach der laufenden Saison dürfte die Situation für Sabitzer nicht leichter werden. Medienberichten zufolge hat sich der FC Bayern mit Konrad Laimer auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der 25-Jährige kann RB Leipzig im Sommer ablösefrei verlassen und gilt als Wunschspieler von Nagelsmann.

Im Dezember berichtete der "kicker", dass die Bayern-Bosse daher über einen Sabitzer-Verkauf nachdenken würden. Ein Abnehmer könnte sich in der Serie A finden.

Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting war beim FC Bayern im Gegensatz zu Sabitzer vor der WM-Pause gesetzt.

Mit elf Toren in 16 Pflichtspielen kann der Angreifer in dieser Saison eine starke Quote vorweisen. Dennoch hat Choupo-Moting seinen Stammplatz in München mittelfristig nicht sicher. Seit dem Abschied von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona ranken sich rund um den FC Bayern zahlreiche Stürmer-Gerüchte.

Besonders der Name Harry Kane fällt immer wieder. Der 29-Jährige zögert bis dato mit einer Vertragsverlängerung bei Tottenham Hotspur, wo sein aktuelles Arbeitspapier 2024 endet.

Choupo-Moting muss mit dem FC Bayern selbst noch um einen neuen Kontrakt feilschen, schließlich ist der 33-Jährige nur noch bis zum Saisonende an den Bundesliga-Primus gebunden.

"Sky" zufolge haben bereits erste Gespräche zwischen dem Verein und der Spielerseite stattgefunden. Der Routinier soll nicht nur eine Gehaltserhöhung fordern, sondern will seinen Vertrag wohl nur verlängern, wenn er auch in Zukunft mit einem Stammplatz beim FC Bayern rechnen kann. Ob die Münchner dem gebürtigen Hamburger diese Garantie geben wollen, ist ungewiss.

Immerhin soll Choupo-Moting noch ein Ass im Ärmel haben. Laut "The Athletic" ist Manchester United nach wie vor an einer Verpflichtung des Torjägers interessiert. Eine Zukunft beim FC Bayern ist dadurch alles andere als sicher.

Jannik Kube