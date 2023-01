Nächster Star des FC Bayern fällt lange aus

IMAGO

Noussair Mazraoui (2.v.l) fehlt dem FC Bayern lange

Die Pechsträhne des Fußball-Bundesligisten FC Bayern reißt nicht ab. Mit Noussair Mazraoui muss der deutsche Rekordmeister einen weiteren Ausfall verkraften.

Laut der "Bild"-Zeitung wird der marokkanische WM-Fahrer dem FC Bayern vier bis sechs Wochen fehlen.

Demnach hat sich Mazraoui im Urlaub nach der Weltmeisterschaft in Katar, bei einer Pilgerreise nach Mekka, mit Corona infiziert. Das Virus habe den 25-Jährigen besonders hart getroffen. Die Folge: Eine Entzündung am Herzbeutel.

Mazraoui müsse sich in den kommenden Tagen komplett ausruhen, körperlich dürfe er nicht aktiv werden, heißt es in dem Bericht der Boulevardzeitung. Nach der inaktiven Phase sollen dann neue Bluttests gemacht werden, die Aufschluss darüber geben, wann er das Training wieder aufnehmen kann.

Mazraoui tauchte schon gar nicht in der Kader-Liste für das Trainingslager in Katar auf, die der FC Bayern am Freitagmorgen veröffentlichte.

Mehr dazu: Das ist der Kader des FC Bayern für das Trainingslager

Der Marokkaner ist nicht der einzige Bayern-Profi, der mit Langzeitfolgen des Coronavirus zu kämpfen hat. Alphonso Davies hatte im Anschluss an in Infektion mit einer Herzmuskelentzündung zu kämpfen und viel knapp drei Monate aus.

Bereits bei der Weltmeisterschaft hatte Mazraoui gesundheitliche Probleme. Erst die Hüftprobleme nach dem Gruppenspiel gegen Kroatien, dann zog er sich in den Tagen danach eine Erkältung zu und bekam anschließend auch noch einen Schlag ab.

Mazraoui-Ausfall sorgte für Blitz-Entscheidung bei Blind

Beim FC Bayern fallen bereits Manuel Neuer, der sich bei einer Skitour das Bein brach, und Lucas Hernández mit einem Kreuzbandriss lange aus.

"Bild" zufolge hat der Ausfall von Mazraoui den schnellen Wechsel von Delay Blind begünstigt. Demnach haben die Verantwortlichen der Münchner keine Sekunde mehr beim Niederlänger gezögert, als feststand, dass Mazraoui länger fehlen wird.