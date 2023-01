Salihamidzic bestätigt Interesse an Yann Sommer

IMAGO/Michael Taeger

Hasan Salihamidzi sprach über Yann Sommer

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat das Interesse des FC Bayern an einer Verpflichtung von Gladbachs Torwart Yann Sommer bestätigt.

"Ich spreche ungerne über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar", sagte er vor dem Abflug ins Trainingslager nach Doha zu "Sky".

Auch in Katar werde der FC Bayern seine "Möglichkeiten prüfen". "Wir werden in der nächsten Zeit eine Entscheidung treffen", kündigte Salihamidzic an.

Sommer gilt als Wunschlösung für den vakanten Torwart-Posten beim FC Bayern. Laut "Sky" und "Blick" haben sie die Münchner und der Schweizer bereits auf einen Wechsel geeinigt.

Lediglich mit Gladbach müsse man noch eine Übereinkunft treffen. Der 34-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende an die Fohlen gebunden. Folglich könnte der Tabellenachte der Bundesliga im Januar letztmals eine Ablösesumme für den Torwart einnehmen.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg zufolge droht dem FC Bayern allerdings ein Kohle-Poker mit Gladbach. Die Münchner würden demnach keine zehn Millionen Euro für den Eidgenossen ausgeben. Zuletzt machte ein möglicher Betrag von fünf Millionen Euro die Runde. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus bleibt bislang anscheinend hart.

Auch Vorstandschef Oliver Kahn hatte sich zur Torwart-Suche geäußert. "Wir haben in Sven Ulreich einen mit dieser Situation vertrauten und zuverlässigen Klassetorhüter", sagte er zur "Bild": "Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann, Marco Neppe und ich diskutieren ohne Hektik verschiedene Optionen. Aber Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig, zumal nicht gerade viele Vereine Lust haben, ihre Nummer 1 abzugeben."

Blind-Deal ein "glücklicher Umstand"

Bei "Sky" äußerte sich Salihamidzic auch zu Neuzugang Daley Blind. "Durch den Ausfall von Lucas Hernández haben wir uns umgeschaut und haben einen wirklich guten Spieler gefunden. Wir sind sehr froh, dass Daley Blind bei uns ist und dass er heute schon ins Trainingslager mitkommt", betonte der 46-Jährige.

Es sei ein "glücklicher Umstand, dass so ein Spieler auf dem Markt ist und dass er uns von der ersten Minute an signalisiert hat, dass er zum FC Bayern kommen will. Wir haben eine gute Lösung gefunden", ergänzte Salihamidzic