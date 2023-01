Schreck-Moment für BVB-Star Bellingham

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Star Jude Bellingham sorgte am Flughafen für einen kleinen Schock-Moment

Am Freitagvormittag hob der BVB-Tross ab, um sich im spanischen Marbella bestmöglich auf den Start in der Bundesliga am 23. Januar vorzubereiten. Kurz vor Abflug sorgte Jude Bellingham zwar für einen kurzen Schock-Moment, die Stimmung vor dem anstehenden Trainingslager dürfte auf Grund der sich entspannenden Personallage aber dennoch positiv sein.

Um nicht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen, wird sich Borussia Dortmund in der Bundesliga massiv steigern müssen. Mit Platz sechs nach den ersten 15 Spielen der Saison ist der Vizemeister alles andere als zufrieden.

Der Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie will der BVB bis zum 14. Januar in Marbella legen. In der spanischen Küstenstadt halten die Schwarz-Gelben ihr Trainingslager ab. Doch bereits vor Aufbruch in den Süden sorgte Mittelfeld-Star Jude Bellingham für den ersten Aufreger.

So fiel dem englischen Nationalspieler am Flughafen in Dortmund auf, dass er seinen Reisepass zu Hause vergessen hatte. Ohne das wichtige Dokument war ein Einchecken, des von Top-Klubs heftig umworbenen 19-Jährigen, nicht möglich. Kurzerhand brachte ihm seine Mutter Denise das notwendige Papier vorbei, sodass einem Abflug nichts mehr im Wege stand.

Haller und Reus dabei: BVB hebt in Bestbesetzung ab

Ebenfalls mit an Board sind 27 weitere Profis des BVB. Besonders erfreulich: Auch Sebastian Haller saß in der Maschine, die um 10:16 in Richtung Malaga abhob. In wie weit der Neuzugang von Ajax Amsterdam, der nach seiner Krebserkrank auf ein baldiges Comeback hofft, die Trainingseinheiten absolvieren kann, ist aber noch offen.

Bei den vom Verletzungspech verfolgten Dortmundern dürfte auch die Anwesenheit von etlichen weiteren Stars für Entspannung sorgen. Mit Marco Reus, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Marius Wolf, Tom Rothe und Mateu Morey stehen Trainer Edin Terzic in Marbella wieder einige Optionen mehr zur Verfügung, als bei den letzten Spielen vor der WM-Pause.

In zwei Testspielen gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und drei Tage später gegen den FC Basel, können die Rückkehrer dann beweisen, dass sie auch für den Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg eine Option für die Startelf sind.