Nach Bayern-Gerücht: Nächster Topklub an Kolo Muani dran?

IMAGO/HMB Media

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt steht auch beim FC Bayern auf dem Zettel

Im vergangenen Sommer kam Randal Kolo Muani noch ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt. Bereits wenige Monate später könnte der französische Nationalspieler einem der teuersten Abgänge der Bundesliga-Geschichte werden. Neben dem FC Bayern soll besonders Manchester United heiß auf den Mittelstürmer sein. Doch auch ein weiterer Klub aus der Premier League soll nun in den Transfer-Poker eingestiegen sein.

Mit Randal Kolo Muani ist Eintracht Frankfurt ein absoluter Glücksgriff auf dem Transfermarkt gelungen. Zum Nulltarif kam der 24-Jährige aus der Ligue 1 vom FC Nantes in die Bundesliga und steuerte bislang 19 Torbeteiligungen in gerade einmal 22 Pflichtspieleinätzen bei.

Längst ist Kolo Muani in den Fokus diverser europäischer Top-Klubs geraten. Die Liste der kolportierten Interessenten ist mit dem FC Bayern, Manchester United und dem AC Mailand überaus prominent besetzt.

Zu dieser elitären Runde gesellt sich offenbar nun auch der FC Chelsea hinzu. Das berichtet der "ESPN". Demnach würde der Verein aus London die Entwicklungen in dem Transfer-Poker um den Senkrechtstarter genau beobachten.

FC Bayern bei Eintracht-Star chancenlos?

Billig würde die Verpflichtung von Kolo Muani aber auch für die Blues nicht werden: Informationen des amerikanischen Sportsenders zufolge, ruft die Eintracht eine Ablöse in Höhe von rund 90 Millionen Euro auf. Eine Ausstiegsklausel sei in dem bis 2027 laufenden Vertrags nicht festgehalten, heißt es.

Von einem weitaus niedrigeren Angebot will die französische Tageszeitung "L'Equipe" erfahren haben. Demnach seien die Red Devils mit einem Angebot von rund 60 Millionen Euro bei Sportdirektor Markus Krösche vorstellig geworden. Der englische Traditionsklub wolle den WM-Fahrer noch in diesem Winter verpflichten, so der Bericht weiter.

Dass Eintracht Frankfurt auf diese Offerte eingeht, ist aber wohl mehr als unwahrscheinlich. Zuletzt hatte Krösche betont, dass Kolo Muani im Winter nicht verkauft werden würde. Auch der Mittelstürmer selbst soll angeblich kein Interesse an einem zeitnahen Abschied aus Frankfurt haben.