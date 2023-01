Droht der Sommer-Wechsel zum FC Bayern zu platzen?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gladbachs Yann Sommer wird vom FC Bayern umworben

Zwischen dem FC Bayern und Yann Sommer hat es gefunkt. Doch Borussia Mönchengladbach will dem Transfer bislang noch nicht zustimmen. Geht es nach Fohlen-Trainer Daniel Farke, wird der Deal mit den Münchnern überhaupt nicht zustande kommen.

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg erklärte der Gladbacher Übungsleiter, dass er von einem Sommer-Verbleib bis zum Saisonende ausgehe. Der 34-jährige Torwart soll intern aber seinen Wunsch nach einem Wechsel zum FC Bayern hinterlegt haben.

"Es gibt kein Bestreben ihn abzugeben", stellte Farke am Freitag gegenüber dem TV-Sender klar und ergänzte: "Yann kennt meine Meinung. Er weiß, welche Wertschätzung ich für ihn habe. Er ist erfahren genug, um mit den Spekulationen, Gerüchten und Halbwahrheiten umzugehen, er ist da ganz fokussiert."

Auf die Frage, ob der Gladbach-Trainer davon ausgeht, die Rückrunde mit Sommer zu bestreiten antwortete Farke eindeutig: "Ja".

Die Münchner haben Sommer als passenden Nachfolger für Manuel Neuer auserkoren. Der Nationalkeeper fehlt mit einem Unterschenkelbruch monatelang.

"Ich spreche ungerne über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar", bestätigte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic das Interesse am Eidgenossen vor dem Abflug ins Trainingslager nach Doha bei "Sky".

Gladbach-Trainer Farke stellt sich quer

Laut "Sky" und "Blick" sind sich der FC Bayern und Sommer über einen Wechsel einig. Für einen Vollzug bedarf es aber noch der Zustimmung von Gladbach - und hier liegt das Problem.

Trainer Farke sieht im Schlussmann einen Schlüsselspieler und hofft auf einen Verbleib. "Warum sollten wir so einen Torhüter abgeben? Da müsste es schon sehr sehr gute Gründe geben, so einen Qualitätsspieler abgeben zu wollen", wurde der Gladbacher Cheftrainer vor wenigen Tagen von "Sport1" zitiert.

Damit nicht genug. "Wir wollen den Vertrag mit Yann verlängern. Da wird es dann auch zeitnah Gespräche geben. Wir haben einen der besten Torhüter Europas unter Vertrag und spielen ambitioniert. Dafür brauchen wir Yann Sommer", legte Farke nach und fragte: "Warum sollten wir ihn dann abgeben wollen? Da gibt es gar kein Bestreben."

Der FC Bayern muss am Niederrhein also noch mächtig Überzeugungsarbeit leisten. Zum Vorteil könnte dem Rekordmeister aber noch werden, dass die Borussia dringend frisches Geld benötigt. Sommers Vertrag endet am Saisonende.