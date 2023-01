Eberl versucht Bayern-Flirt "emotional zu packen"

IMAGO/motivio

Konrad Laimer (r.) könnte RB Leipzig im Sommer ablösefrei verlassen

Sport-Geschäftsführer Max Eberl wünscht sich einen Verbleib von Mittelfeldspieler Konrad Laimer beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. "Es sind viele Dinge weit fortgeschritten und es wird irgendwann eine Richtung geben, das ist uns auch klar", sagte Eberl im Interview mit Sky: "Ich versuche, ihn emotional zu packen. Wenn das nicht klappt, dann ist es so."

Der Vertrag des österreichischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus, Laimer wird mit Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht. Bei Abwehrspieler Josko Gvardiol, WM-Dritter mit Kroatien, habe der Klub dank der Vertragsverlängerung bis 2027 "das Heft des Handelns in der Hand", erklärte Eberl.

Der Fußball sei "verrückt geworden", aber Leipzigs Interesse den 20-Jährigen im Sommer abzugeben, liege "bei Null".

Auch mit dem spanischen Nationalspieler Dani Olmo wolle der Verein den Vertrag verlängern, sagte Eberl: "Da bin ich positiv und optimistisch gestimmt, dass wir da etwas hinbekommen." Olmos Vertrag läuft 2024 aus.