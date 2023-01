"Brillanter" Gakpo vor Liverpool-Debüt

IMAGO/Barrington Coombs

Neuzugang Gakpo steht vor seinem Liverpool-Debüt

WM-Entdeckung Cody Gakpo steht vor seinem Debüt beim FC Liverpool.

"Ja, er ist im Rennen. Er wird natürlich in den Kader aufgenommen", wurde Teammanager Jürgen Klopp am Freitag auf der Vereinshomepage zitiert.

Die Reds empfangen am Samstag (21 Uhr/DAZN) in der dritten FA-Cup-Runde die Wolverhampton Wanderers. Gakpo werde "irgendwie definitiv involviert" sein, sagte Klopp.

Der Niederländer war zu Jahresbeginn von der PSV Eindhoven auf die Insel gewechselt. Beim 1:3 gegen den FC Brentford in der Premier League stand der 23-Jährige am vergangenen Montag noch nicht auf dem Feld. In dieser Woche trainierte er erstmals mit der Mannschaft.

"Der erste Eindruck von ihm ist brillant. Mit all diesen Dingen, verletzten Stürmern und solchen Sachen - und dann sieht man einen Mann, der offensichtlich ein natürlicher Fußballer auf dem Platz ist und weiß, wo das Tor ist. Das gibt uns allen Schwung", schwärmte Klopp.

Gakpo hatte sich bei der WM in Katar mit starken Leistungen und drei Toren für den Viertelfinalisten Niederlande in die Notizbücher der großen Vereine gespielt.