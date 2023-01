Neuer spricht über seine Comeback-Pläne

IMAGO/TEAM2sportphoto

Manuel Neuer will so schnell wie möglich ins Tor des FC Bayern zurückkehren

Während seine Teamkollegen vom FC Bayern ihr Trainingslager in Katar antreten, muss sich Kapitän Manuel Neuer in Geduld üben. Am Freitag meldete sich der schwer verletzte Torhüter in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und gab ein Update zum Heilungsprozess.

Ein beim Skitourengehen erlittener Unterschenkelbruch setzt Manuel Neuer für den Rest der Saison 2022/2023 außer Gefecht. Keine einfache Situation für den Nationalkeeper, der seinen Mitspielern bei den bevorstehenden Aufgaben zumindest auf dem Platz nicht helfen kann.

Nichtsdestotrotz ist Neuer bemüht, Optimismus vorzuleben. In den sozialen Medien gewährte er am Freitag Einblick in seine Reha-Fortschritte.

"Für das Trainingslager hat es nicht ganz gereicht. Aber ich arbeite weiter an der Säbener Straße. Schritt für Schritt!", schrieb der 36-Jährige bei Instagram.

Auf dem beigefügten Foto ist ein lächelnder Neuer im Sport-Outfit an Krücken zu sehen, sein rechtes Bein steckt in einem Kompressionsstrumpf.

Die Ausfallzeit des Bayern-Schlussmanns soll mindestens sechs Monate betragen.

FC Bayern will Yann Sommer als Ersatz

Daher fahndet der FC Bayern bereits nach einem Ersatz für den Rest der Saison. Yann Sommer vom Bundesliga-Rivalen Borussia Mönchengladbach gilt als Wunschlösung des deutschen Rekordmeisters. Laut "Sky" und "Blick" haben sich Spieler und Verein schon auf einen Wechsel geeinigt.

"Ich spreche ungerne über Spieler anderer Vereine, aber auf jeden Fall ist das schon ein Thema, klar", verriet FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor dem Abflug ins Trainingslager bei "Sky".

Sommer ist nur noch bis zum Saisonende an die Fohlen gebunden. Folglich könnte der aktuelle Tabellenachte der Bundesliga im Januar letztmals eine Ablöse für den 34-Jährigen erzielen. Bei der Höhe jener Summe sollen Gladbach und Bayern allerdings noch ein gutes Stück auseinanderliegen.