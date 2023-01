IMAGO/Pawel Andrachiewicz

Wurde dem FC Bayern von seinem Berater angeboten: Vladan Kovacevic

Viele prominente Torhüter wurden beim FC Bayern in den vergangenen Tagen als Ersatzkandidaten für den schwer verletzten Manuel Neuer gehandelt. Ein zumindest in Deutschland weniger bekannter Keeper wird nun von seinem Berater beim Rekordmeister ins Gespräch gebracht.

Kurz nach der Weltmeisterschaft hat sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer beim Skitourengehen den rechten Unterschenkel gebrochen. Die laufende Saison ist für den 36-Jährigen damit beendet, seine Vorgesetzten suchen bereits nach einem geeigneten Ersatz.

Als Top-Kandidat gilt dabei Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach, der laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic tatsächlich "ein Thema" in München ist. Das erklärte der Bosnier am Freitag bei "Sky".

Einen Landsmann des Bayern-Funktionärs könnte der deutsche Branchenführer derweil sehr viel günstiger bekommen. Geht es nach Spielerberater Franjo Vranjkovic, dann sollte der Champions-League-Achtelfinalist einen Blick nach Polen riskieren.

"Der beste junge Torhüter Europas" ein Thema beim FC Bayern?

In der dortigen Ekstraklasa zählt der 24 Jahre alte Schlussmann Vladan Kovacevic von Rakow Czestochowa zu den heißesten Transfer-Aktien. Sein Agent weiß das und preist den bosnischen Nationalspieler in München an.

"Ich biete dem FC Bayern an, den Torwart Kovacevic zu prüfen", sagte Vranjkovic im Gespräch mit der "tz". Dieser sei "der beste junge Torhüter Europas".

In der Tat lesen sich die Zahlen des 1,92-Meter-Riesen gut: In neun (!) von 14 Ligaspielen hielt er seinen Kasten sauber, ließ insgesamt nur sieben Gegentreffer zu. Allerdings läuft sein Vertrag noch bis 2026.

Vranjkovic hat deshalb schon ein Wechsel-Modell im Hinterkopf. "Ein englischer Klub würde ihn sofort kaufen und an den FC Bayern ausleihen", so Vranjkovic, der seinem Mandanten nebst weiterer Lobpreisungen "stahlharte Nerven" attestierte.

Ob Salihamidzic und Co. wohl hellhörig geworden sind?