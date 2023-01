Beckenbauer äußert sich zu Gesundheitszustand

IMAGO/Sammy Minkoff

Franz Beckenbauer ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Deutschlands Fußball-"Kaiser" Franz Beckenbauer hat in einem seiner seltenen öffentlichen Statements über seinen Gesundheitszustand gesprochen.

"Mir geht es den Umständen entsprechend so weit gut. Wenn es so bleibt, bin ich zufrieden", sagte die Vereinsikone des FC Bayern am Rande seines traditionellen Karpfenessens am Dreikönigstag in Kitzbühel gegenüber "Bild".

Zuletzt hatte der 77-Jährige die Reise zur Trauerfeier für seinen verstorbenen Freund und Ex-Teamkollegen Pelé nicht antreten können.

"Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu. Ich werde meinen Freund im Herzen auf seinem letzten Weg begleiten", sagte Beckenbauer "Bild am Sonntag".

Zu Pelé habe er in der Zeit vor dessen Tod wenig Kontakt gehabt, "weil wir ja beide angeschlagen waren".

Franz Beckenbauer berichtet von gesundheitlichen Problemen

Auch die Fußball-WM in Katar fand ohne den Weltmeister von 1974 statt. In einem "Bunte"-Interview berichtete Beckenbauer im November von schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen.

"Ich hatte auf einem Auge einen sogenannten Augeninfarkt. Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen", so der Ehrenpräsident des FC Bayern.

Sorgen nach Selfie von Franz Beckenbauer

Die Teilnahme an seinem Karpfenessen ließ sich Beckenbauer trotz dieser Einschränkungen nicht nehmen. Bereits zum 34. Mal ging das Event im Luxushotel Kitzhofl über die Bühne.

Über 100 Gäste feierten mit Beckenbauer, darunter Ex-Ski-Rennläuferin sowie der frühere Nationalspieler Andreas Brehme.

Brehme hatte kurz vor Weihnachten via Instagram ein Selfie von ihm und Beckenbauer geteilt, das bei vielen Fans in den sozialen Netzwerken Sorgen um den Zustand der lebenden Legende verursacht hatte.

"Bild" gegenüber sagte Brehme jedoch damals, Beckenbauer habe ihm gegenüber "einen guten Eindruck" gemacht.