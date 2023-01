BVB-Keeper Kobel sieht Neuer-Ausfall als "Vorteil"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gregor Kobel trainiert derzeit mit dem BVB in Marbella

Gregor Kobel befindet sich derzeit mit Borussia Dortmund in der Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart in knapp zwei Wochen. Der BVB-Keeper hat sich für das zweite Saison-Halbjahr viel vorgenommen - und blickt auch auf die direkte Konkurrenz vom FC Bayern.

Seit Freitag hält sich der BVB im spanischen Marbella auf, wo das alljährliche Winter-Trainingslager der Dortmunder aufgeschlagen wurde.

Bis zum 14. Januar wollen sich die Schwarz-Gelben in Form bringen, ehe es im Meisterschaftsbetrieb am 22. Januar gegen den FC Augsburg im heimischen Stadion weitergehen wird.

BVB-Torwart Kobel brennt nach der WM-Pause auf die Fortsetzung der Saison, wie er am Samstag gegenüber einer Medienrunde erklärte: "Wir haben jetzt eine lange Zeit gehabt, wo wir uns ein bisschen erholen konnten. Es war eine sehr unübliche Winterpause. Von daher macht es jetzt umso mehr Spaß, wieder hier zu sein, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben und mit voller Energie in die Rückrunde starten können."

FC Bayern: Ausfall von Manuel Neuer "sicherlich ein Vorteil"

Nachdem er im zurückliegenden Herbst selbst mit einer Muskelverletzung sowie Rückenbeschwerden ausgefallen war, ist es mit Manuel Neuer nun ein Torhüter-Kollege vom direkten Konkurrenten FC Bayern, der mit seinem Schien- und Wadenbeinbruch monatelang verletzt ausfallen wird.

Laut Kobel könne dies "auf jeden Fall" ein Vorteil für den BVB werden, für den es darum geht, neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus München aufzuholen.

"Man wünscht nie einem Kollegen irgendetwas Schlechtes. Man will es aus eigener Kraft schaffen und einen guten Kampf liefern. Aber es ist klar: Wenn ein Spieler wie Manuel Neuer, der so viel Erfahrung hat und über so viel Qualität verfügt, dann ist das sicherlich ein Vorteil für andere Teams", meinte der 25-Jährige.

Kobel freut sich über die vielen BVB-Rückkehrer

Nach seiner WM-Teilnahme als Ersatztorwart bei der Schweizer Nationalmannschaft sei der Fokus nun wieder vollends auf Borussia Dortmund gerichtet, betonte Kobel.

Der Ex-Stuttgarter sieht dabei eine neue Aufbruchsstimmung innerhalb des Teams, das fortan auf viele Akteure zurückgreifen kann, die sich noch in der Hinrunde mit zahlreichen Verletzungen und Krankheiten herumgeplagt hatten, unter anderem Marco Reus, Sébastien Haller, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens oder Marius Wolf.

"Wir hatten sehr viele Spieler in der Hinrunde nicht zur Verfügung. Wir haben gefühlt drei, vier Transfers. Wir freuen uns für jeden Spieler, der wieder da ist und dass wir mit ihnen auch einiges an Qualität zurückgewonnen haben", so Kobel über den breiteten BVB-Kader, mit dem demnächst in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal weiter angegriffen werden soll.