"Dankbarer" BVB-Youngster kämpft um Anschlussvertrag

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Nnamdi Collins träumt vom Durchbruch beim BVB

Mit Nnamdi Collins weiß der BVB ein vielversprechendes Eigengewächs in seinen Reihen, welches perspektivisch an die Profi-Mannschaft herangeführt werden soll. Abwehrjuwel stieg jüngst von der U19 in die U23 von Borussia Dortmund auf, reiste jüngst mit dem Drittligisten in Winter-Trainingslager nach Belek. Dort sprach er auch über seine Zukunftspläne.

Der fast 19-Jährige kämpft der zeit um einen Anschlussvertrag beim BVB, wo er derzeit noch bis zum Saisonende gebunden ist. Aufgrund seiner zuletzt gezeigten Leistungen in der Dortmunder A-Jugend stehen die Chancen aber allzu gut, dass die Schwarz-Gelben auch weiterhin und langfristig mit dem 1,91-m-Hünen planen werden.

"Ich bin sicher nicht auf Abschiedstour und dankbar, für diesen Verein zu spielen. Ich lasse alles auf mich zukommen", sagte Collins selbst im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Der deutsche U19-Nationalspieler war beim BVB-Team in der A-Jugend-Bundesliga zuletzt unumstrittener Stammspieler, wurde von Coach Mike Tullberg sogar zum Kapitän befördert.

Collins träumt von Zukunft bei den BVB-Profis

Durch seine Berufung in den Vorbereitungskader der U23 der Dortmunder winkt ihm in Kürze sein Profi-Debüt in der 3. Liga für den BVB II, der dort als derzeit Tabellen-14. um den Klassenerhalt spielen wird.

Mittelfristig träumt der Innenverteidiger davon, auch im Bundesliga-Kader der Westfalen von Cheftrainer Edin Terzic Fuß fassen zu können. Wie er das erreichen will, verriet Collins gegenüber der Zeitung: "Ich habe mir vor allem vorgenommen, Spaß zu haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Darüber möchte ich meine bestmögliche Leistung in jedem Training und jedem Spiel zeigen. Damit ich schnellstmöglich gute Chancen habe, im Profifußball anzukommen und dort anzugreifen."

Für die Zweitvertretung des BVB (U23) geht es in der kommenden Woche zurück in den Meisterschafts-Alltag, wenn am 15. Januar (ab 14:00 Uhr) das Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth ansteht.