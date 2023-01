Heißes Gerücht: Ronaldo-Klub will BVB-Star Reus

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Marco Reus trainiert derzeit mit dem BVB in Marbella

Mit der Verpflichtung von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat der saudische Erstliga-Klub Al Nassr für den großen Paukenschlag des laufenden Transfer-Winters gesorgt. Jetzt bestimmt der Verein aus der Premier League in Saudi-Arabien erneut die Schlagzeilen. Laut einem englischen Medienbericht ist Al Nassr jetzt nämlich auch hinter BVB-Kapitän Marco Reus her.

Die englische "Daily Mail" vermeldete am Samstag als erstes das vermeintliche Interesse des Wüsten-Vereins am Kapitän von Borussia Dortmund, der sich derzeit mit seinem Team im Trainingslager im spanischen Marbella aufhält.

Reus bereitet sich dort auf die Fortsetzung der Bundesliga-Spielzeit vor, in die er im letzten Jahr zunächst so stark gestartet war, ehe er sich im Revierderby gegen den FC Schalke 04 (1:0) eine Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Wie die Zeitung schrieb, soll Marco Reus auf einer Liste voller europäischer Star-Kicker stehen, die Al Nassr ebenfalls in naher Zukunft auf die arabische Halbinsel transferieren will.

Reus' Vertrag beim BVB läuft im Sommer aus

Neben dem Dortmunder Urgestein sollen sich auch noch Topstars wie Luka Modric von Real Madrid und Sergio Ramos von Paris Saint-Germain im Visier des Ronaldo-Klubs befinden, der CR7 nach übereinstimmenden Medienberichten gigantische 200 Millionen Euro pro Jahr zahlen will.

Reus besitzt beim BVB nur noch einen Vertrag bis zum Sommer, seine weitere sportliche Zukunft ist bisher noch ungeklärt. Er könnte nach Saisonende also ablösefrei zu Al Nassr wechseln und gegebenenfalls ein ebenfalls millionenschweres Handgeld kassieren.

Der Ruhrgebietsklub hat sich bis dato noch nicht zu den Spekulationen aus der englischen Presse geäußert, auch der 33-Jährige selbst schwieg dazu bisher.

Der gebürtige Dortmunder läuft für seinen Herzensverein bereits seit über zehn Jahren auf und führt die Schwarz-Gelben seit mehreren Jahren als Spielführer aufs Feld. In diese Rolle will er auch wieder schlüpfen, wenn es für den BVB am 22. Januar mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (ab 20:15 Uhr) in der Bundesliga weitergehen wird.