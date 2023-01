Hummels-Ex sorgt mit Nacktfoto für Aufsehen

IMAGO/Horst Galuschka

Cathy Hummels ließ sich im Dezember von ihrem langjährigen Partner Mats Hummels scheiden

Im Dezember machten BVB-Star Mats Hummels und seine langjährige Partnerin Cathy das Aus ihrer Ehe öffentlich. Am Tag der Scheidung posteten beide entsprechende Bilder beziehungsweise Statements in den sozialen Medien, gingen betont freundschaftlich auseinander. Jetzt sorgte die TV-Moderatorin mit neuen Fotos für Schlagzeilen.

Die 34-Jährige, die im September des letzten Jahres mit dem "Deutschen Fernsehpreis 2022" für die beste Reality-Unterhaltungsshow des Jahres ("Kampf der Realitystars") ausgezeichnet wurde, postete via Instagram ein Nacktfoto von sich.

Hummels schrieb dazu unmissverständlich: "Wenn man alleine ist, ist man alleine und kann tun und lassen was man mag. Einfach sein. Wenn man einsam ist, dann ist es traurig. Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, single und mache was ich will."

Die Botschaft kam ihrer großen Community mit über 700.000 Instagram-Abonnenten größtenteils sehr gut an, setzt sich Hummels doch schon seit langer Zeit für Unabhängigkeit, Meinungsfreiheit und -stärke ein. So kommentierten unter anderem Boris-Ex Lilly Becker oder Schauspielerin Simone Thomalla den Hummels-Beitrag mit Komplimenten und Herzen.

Mats und Cathy Hummels: Besties for life!

Cathy Hummels war jahrelang die Frau an der Seite von Abwehrspieler Mats Hummels, der zu den bekanntesten Sportpersönlichkeiten in Deutschland gehört.

Hummels feierte einst mit Borussia Dortmund riesige Erfolge, holte mit dem BVB unter anderem zwei deutsche Meisterschaften (2011 und 2012) und stand 2013 im Endspiel der Champions League.

Nach einem dreijährigen Intermezzo beim FC Bayern, in dem er jedes Jahr Deutscher Meister wurde, zog es ihn 2019 erneut zum BVB, wo er bis heute als Leistungsträger in der Innenverteidigung agiert.

Zum Jahreswechsel hatte Cathy Hummels zuletzt ein gemeinsames Bild mit ihrem nun Ex-Mann Mats sowie dem gemeinsamen Sohn Ludwig gepostet und die gute, freundschaftliche Beziehung der beiden Eltern zueinander betont: "Besties for life für unseren Ludwig".