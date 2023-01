Alaba glaubt an schnelles Neuer-Comeback

kolbert-press/Christian Kolbert

David Alaba (l.) und Manuel Neuer spielte lange Jahre gemeinsam beim FC Bayern

Die schwere Verletzung von Manuel Neuer versetzte den FC Bayern in einen Schock-Zustand. Ex-Teamkollege David Alaba ist jedoch zuversichtlich, dass Neuer nach seinem Unterschenkelbruch wieder an beste Zeiten anknüpfen wird.

"Ich habe mit Manuel ein paar Tage nach der Verletzung per WhatsApp Kontakt gehabt. Da war er sehr positiv, hat schon nach vorne geschaut. Ich kenne Manuel sehr gut: Er hat sehr oft in seiner Karriere gezeigt, dass er immer wieder zurückkommt – oft sogar stärker als zuvor", sagte Alaba im Interview mit "Bild am Sonntag".

Das Alter des 36-jährigen Nationaltorhüters spiele beim Comeback kaum eine Rolle, meint Alaba, schließlich habe Neuer immer wieder seine beeindruckende Arbeitsmoral bewiesen.

"Er wird jeden Tag zu 100 Prozent an seinem Comeback wie ein Besessener arbeiten. Manuel ist seit einem Jahrzehnt auf Top-Niveau, er hat das Torwartspiel einer ganzen Generation verändert", schwärmte der frühere Abwehrchef des FC Bayern.

FC Bayern: David Alaba schwärmt von Ex-Teamkollegen

Auch sich selbst traut Alaba noch viele Jahre auf der großen Bühne zu. "Ich spiele seit meinem 17. Lebensjahr auf diesem Niveau. Das merke ich jetzt", sagte der 30-Jährige: "Viele Faktoren kommen zusammen, ich habe mich nie besser gefühlt."

Mit Real Madrid muss Alaba Mitte Februar im Champions-League-Achtelfinale in der Neuauflage des vergangenen Endspiels gegen den FC Liverpool bestehen, die Aufgabe werde "brutal schwer". Die Spiele gegen Liverpool seien "immer richtige Fights", betonte der Österreicher.

In La Liga bahnt sich derweil ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel gegen den FC Barcelona an.

Seit dem Wechsel von Robert Lewandowski zu den Katalanen sind die Duell mit Reals Erzrivale für Alaba eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit.

"Lewy ist Weltklasse. Das hat er in Spanien in der Liga direkt gezeigt. Ich weiß, dass er sich privat in Spanien sehr wohlfühlt. Ich gönne Lewy grundsätzlich alles, aber am Ende will ich in der Tabelle natürlich vor ihm stehen", sagte Alaba.

In den wichtigen Spielen der Rückrunde kommt es dann bei Real auch wieder auf den Ex-Münchner Toni Kroos an, bei dem Alaba noch auf eine Vertragsverlängerung hofft.

"Gefühlt ist er noch meilenweit weg von einem Karriereende", sagte der Linksfuß über seinen Kollegen. Kroos habe in jeden Fall "noch ein paar Jahre im Tank", so Alaba.

Kroos' Vertrag bei den Königlichen läuft im Sommer aus, einen Wechsel hatte er zuletzt bereits ausgeschlossen.