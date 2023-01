Verwirrung um Sommer-Forderung an Gladbach

IMAGO/TEAM2sportphoto

Yann Sommer will offenbar von Gladbach zum FC Bayern wechseln

Ungeachtet der öffentlichen Absage von Sportdirektor Roland Virkus forciert Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer angeblich seinen Wechsel zum FC Bayern. Aus Gladbach kommt prompt eine Reaktion.

Wie "Sky" am Sonntagmittag berichtete, sei Sommer am Freitag persönlich bei Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof vorstellig geworden und habe um seine Freigabe gebeten. Sommers klarer Wunsch demnach: ein Transfer zum FC Bayern, noch im Januar.

"Davon weiß ich nichts, da ist nichts dran. Unser Sportdirektor und unser Trainer haben klar sich geäußert", sagte Bonhof jedoch der "Deutschen Presse-Agentur". Sommer sei "ein durch und durch bodenständiger Typ und absolut professionell . Diese Schiene fährt er nicht", so die Gladbacher Klub-Ikone.

Sportchef Virkus hatte zuvor via "Rheinische Post" bereits eine vermeintlich eindeutige Ansage in Richtung Rekordmeister geschickt. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte der 56-Jährige.

Gladbach braucht Geld für einen neuen Torhüter

Wie "Sport1" und "Bild" übereinstimmend vermeldeten, handelte es sich dabei jedoch nur um den Beginn eines Ablöse-Pokers.

Auch "Sky" untermauert diese Darstellung. Demnach brauche Gladbach rund neun bis zehn Millionen Euro, um einen Nachfolger für Sommer zu verpflichten. Wunschkandidat ist dem Vernehmen nach Jonas Omlin vom HSC Montpellier.

Sommer, dessen Kontrakt in Gladbach ausläuft, sei sich mündlich mit dem FC Bayern einig und werde einen Vertrag bis 2025 unterschreiben, sollte es zu einer Lösung in den Verhandlungen der Verein kommen.

FC Bayern bis Saisonende ohne Manuel Neuer

Nötig geworden war die Verpflichtung eines neuen Schlussmannes wegen der schweren Verletzung von Manuel Neuer, der sich bei einer privaten Ski-Tour nach der WM einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte.

Der 36 Jahre alte Kapitän fällt bis Saisonende aus.