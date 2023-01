BVB-Star über neuen Konkurrenzkampf: "Es geht zur Sache"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Salih Özcan (l.) konkurriert mit Mo Dahoud um einen Platz im Dortmunder Mittelfeld

Fast schon ungewohnt gut gefüllt ist der BVB-Trainingsplatz dieser Tage im spanischen Marbella, wo sich der Bundesligist intensiv auf den Restart in zwei Wochen gegen den FC Augsburg vorbereitet. Mit nahezu voller Kapelle reiste Borussia Dortmund ins Trainingslager, nachdem viele Spieler aus Verletzungen oder Krankheit zurückgekehrt waren. Eine neue Konkurrenzsituation ist entstanden.

Bis auf ganz wenige Ausnahmen, etwa Jude Bellingham im BVB-Mittelfeld und Gregor Kobel im -Tor, scheint aktuell kein Akteur bei den Schwarz-Gelben seinen Stammplatz für die weitere Spielzeit in der Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sicher zu haben.

Die Karten werden dieser Tage wieder neu gemischt. Cheftrainer Edin Terzic will mit seiner vergrößerten Gruppe neue Anreize schaffen und seine Starspieler zu besseren Leistungen animieren.

"Man merkt, jeder gibt alles. Jeder versucht, seinen Stammplatz zu ergattern. In der Vorbereitung gehört es auch dazu zu zeigen, was man kann. Aber alles in allem freuen wir uns als Mannschaft, dass wir die Langzeitverletzten wieder dabei haben. Insbesondere Haller wieder auf dem Platz zu sehen, macht uns als Team glücklich", fasste der Dortmunder Mittelfeldspieler Salih Özcan am Sonntag gegenüber einer Medienrunde seine Eindrücke des bisherigen Trainingslagers zusammen.

Öczan bislang mit 18 Pflichtspiel-Einsätzen für den BVB

Die bisherige Hinrunde, die der BVB im Dezember nach 15 Spieltagen lediglich als Tabellensechster abgeschlossen hat, sei nun ausführlich analysiert und besprochen worden. "Man kann sich als Mannschaft immer verbessern, und das trainieren wir hier. Jetzt geht es zur Sache!", so der fast 25-Jährige.

Der deutlich größer gewordene Konkurrenzkampf betrifft auch Özcans Position im zentral-defensiven Mittelfeld selbst, kehrte doch jüngst mit Mahmoud Dahoud eine feste Größe aus der Vergangenheit nach überstandener Schulterverletzung wieder ins Mannschaftstraining zurück.

"Jeder Spieler hat die Fähigkeit, Stammspieler zu sein. Auch die Spieler, die von der Bank kommen, haben die Möglichkeit, Vollgas zu geben. Das sieht man und das merkt man auch im Training. Die Spieler haben enorme Qualität. Das merkt man und jeder versucht da Gas zu geben und sich gegenseitig hochzupushen", so Özcan weiter, der sich der neuen Situation bei den Westfalen mit Selbstvertrauen stellen will.

In seiner ersten Saison beim BVB hat der Ex-Kölner bisher 18 Pflichtspiele für Borussia Dortmund bestritten.