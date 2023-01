Bericht: Barca-Interesse an Bayern-Star wird "konkret"

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Benjamin Pavard (l.) wird beim FC Barcelona gehandelt

Die sportliche Zukunft von Benjamin Pavard über den Sommer 2023 hinaus beim FC Bayern scheint weiterhin alles andere als gesichert. Laut eines jüngsten Medienberichts wird der französische Nationalspieler immer heißer beim katalanischen Vorzeigeklub FC Barcelona gehandelt.

Der italienische Transferexperte Fabrizio Romano will erfahren haben, dass sich Barca längst intensiv mit der Personalie befasst und "konkretes Interesse" am Rechtsverteidiger hat.

Wann das Spitzenteam aus der spanischen La Liga dann Ernst machen und den FC Bayern direkt zu der Personalie anfragen könnte, ist allerdings noch ungewiss.

Zuvor wurde aber schon darüber berichtet, dass der Spieler selbst über seine Berater längst in Kontakt zu Barca-Vertretern stehen soll.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich am Wochenende zwar noch zuversichtlich gezeigt, dass Pavard auch über den Sommer hinaus in München gehalten werden kann, sagte unter anderem: "Benji ist ein sehr wichtiger Spieler für uns und wir haben noch Großes zusammen vor. So wie er es mir gesagt hat, fühlt er sich sehr wohl beim FC Bayern."

Pavard schloss Abschied vom FC Bayern nicht mehr aus

Dennoch gilt es keinesfalls als ausgeschlossen, dass sich die Klubbosse bei einer entsprechenden Offerte für den 26-Jährigen mit möglichen Verkaufsszenarien auseinandersetzen werden.

Laut dem Transfer-Insider Romano gilt der Weltmeister von 2018 für den FC Barcelona als "potenzielles Ziel, abhängig von den Bedingungen".

Im letzten Jahr hatte mit Robert Lewandowski ein weiterer Bayern-Star bereits den Weg von München nach Katalonien gefunden.

Pavards Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2024. Der Spieler selbst hatte einen Abschied nach dann vier Jahren im Klub zuletzt auch öffentlich nicht mehr ausgeschlossen.