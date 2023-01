Glasner reagiert auf Transfer-Gerüchte um Kolo Muani

IMAGO/Jürgen Kessler

Oliver Glasner äußerte sich zu Stürmer Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani ist der Durchstarter schlechthin in der bisherigen Spielzeit von Eintracht Frankfurt. Der Sommer-Transfer erwies sich bisher als echter Glückgriff für den Bundesligisten, auch bei der WM schrieb der Stürmer im französischen Nationalmannschafts-Trikot positive Schlagzeilen. Eintracht-Cheftrainer Oliver Glasner hat sich jetzt zu den aufgekommenen Spekulationen um die weitere Zukunft Kolo Muanis geäußert.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 24-Jährige mit seinen starken Leistungen für Frankfurt in der Bundesliga und Champions League und für die L'Équipe Tricolore bei der Weltmeisterschaft längst in den Fokus mehrerer europäischer Spitzenvereine gespielt. Unter anderem soll auch der FC Bayern am Mittelstürmer dran sein.

Auf diese Gerüchte angesprochen, zeigte sich SGE-Coach Glasner am Sonntag noch betont gelassen.

"Ich habe keine Sorge. Der Verein hat ja schon artikuliert, dass wir keinen unserer Spieler und Leistungsträger abgeben wollen. Er selbst hat sich auch schon positioniert, indem er gesagt hat, dass er noch bei der Eintracht bleiben möchte - auf jeden Fall bis zum Sommer. Wenn die beiden Seiten das sagen, gibt mir das schon ein gutes Gefühl", meinte der Österreicher am vierten Tag des Frankfurter Trainingslagers in Dubai.

Glasner rechnet nicht mit Kolo-Muani-Abschied von der Eintracht

Gleichzeitig schränkte Glasner auch ein: "Trotzdem weiß ich, dass bis Ende Januar noch irgendetwas Außergewöhnliches passieren kann. Es ist halt Fußball. Momentan bin ich aber noch ganz ruhig und denke, dass wir mit dieser Formation und diesen Spielern in die Rückrunde gehen werden."

Auf die Frage, in welcher körperlichen Verfassung sich Kolo Muani nach seiner extrem kurzen Winterpause derzeit befinde, meinte Glasner: "Man hat gemerkt, dass er die kürzeste Pause von allen hatte und weniger Zeit benötigt, um zu Intensität und Rhythmus zurückzufinden."

Allerdings habe er sich vor allem im zwischenmenschlichen Bereich noch einmal deutlich weiterentwickelt, so der Frankfurter Übungsleiter: "Mein Eindruck ist, dass ihn die WM in seiner Persönlichkeit und Selbstverständlichkeit nach vorne gebracht hat. Im Vergleich zu seiner Ankunft geht er voll aus sich raus und wird auch mal etwas lauter. Das sehe ich positiv."

In der Bundesliga hat Kolo Muani in 14 Partien bisher fünf Treffer für die Eintracht beigesteuert.