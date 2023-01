Ancelotti verblüfft mit Aussagen über BVB-Star Bellingham

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham (l.) trainiert derzeit mit dem BVB in Marbella

Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid gilt als einer der heißesten Interessenten am Dortmunder Mittelfeldstar Jude Bellingham. Am Wochenende äußerte sich Real-Coach Carlo Ancelotti nun direkt zum derzeit wertvollsten Spieler der Bundesliga.

Im Rahmen des La-Liga-Spiels der Königlichen beim FC Villarreal, welches überraschend mit 1:2 verloren ging, wurde der Startrainer auf den 19-Jährigen von Borussia Dortmund angesprochen.

"Es gibt viele junge Leute, wie Enzo Fernandez [Benfica Lissabon, Anm. d. Red.], viele Mittelfeldspieler, die herausstechen, darunter einige Spanier, wie Pedri oder Gavi [FC Barcelona]. Bellingham ist einer von ihnen, aber ich bevorzuge meine Mittelfeldspieler, die sehr gut sind, besonders die jungen wie Valverde, Camavinga oder Tchouaméni."

Die Ancelotti-Aussagen hören sich nicht direkt danach an, dass die Madrilenen tatsächlich derart heiß auf Bellingham sind, wie es bereits seit Wochen in den spanischen Medien kolportiert wird.

Der einstige Coach des FC Bayern bringt allerdings auch die Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten im europäischen Spitzenfußball mit, sodass er die ohnehin schon wilden Spekulationen rund um Real Madrid und Jude Bellingham offensichtlich nicht noch weiter anheizen wollte.

Ancelotti mit historischer Real-Aufstellung

Ancelotti selbst schrieb am Wochenende in der spanischen Meisterschaft ganz andere Schlagzeilen. Bei der Auswärtsniederlage in Villarreal stand nämlich kein einziger Spanier in der Startelf der Königlichen. Real startete mit drei Franzosen, zwei Brasilianern, zwei Deutschen und jeweils einem Belgier, Österreicher, Kroaten und Uruguayer in das Spiel.

Eine Aufstellung ohne einen einzigen Spanier hatte es bisher in der stolzen und über 120-jährigen Klubgeschichte der Königlichen noch nie gegeben. Die Ancelotti-Aufstellung hatte in Spanien einige Kontroversen ausgelöst.