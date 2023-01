Reis: S04 eigentlich "so gut wie abgestiegen", aber ...

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Trainer Thomas Reis (3.v.l.) glaubt an den Klassenerhalt des FC Schalke 04

Nach einem völlig verhunzten Start in die Saison zog der FC Schalke 04 Ende Oktober 2022 die Reißleine und vollzog einen Wechsel auf der Trainerbank. Ein schneller Effekt war nicht zu spüren, 2023 steht Thomas Reis mit den Knappen so vor einer königsblauen Mammutaufgabe.

15 Spiele, 13 magere Tore, neun Pünktchen und bereits fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Auf Schalke hätte man sich die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga sicherlich anders vorgestellt, die knallharte Realität veranlasst S04-Coach Thomas Reis allerdings noch lange nicht dazu, die Waffen zu strecken.

"Ich will den direkten Klassenerhalt", gibt sich der 49-Jährige im Interview mit dem "kicker" kämpferisch. Sollte man am Ende der Saison auf dem Relegationsrang landen, würde er "diese risikobehaftete Chance natürlich" annehmen, seine Aufgabe sei jedoch der Klassenerhalt, so Reis weiter. "Dafür bin ich in einer besonderen Situation hier angetreten. Solange wir den Klassenerhalt direkt schaffen können, strebe ich danach."

Die Punktzahl, die der FC Schalke nach 15 Partien vorzuweisen hat, sei zwar "extrem wenig" und normalerweise sei mit zum aktuellen Zeitpunkt mit neun Punkten "so gut wie abgestiegen", Reis schätzt die Situation 2022/23 allerdings erheblich zuversichtlicher ein.

Schalke-Kampfansage an VfB Stuttgart, Hertha BSC und Co.

"Es gibt nicht nur eine Mannschaft, die ich in Reichweite sehe, sondern allen voran mit Bochum, Stuttgart, Hertha und Augsburg gleich vier. Wenn es besonders gut für uns läuft, kommt vielleicht sogar noch die eine oder andere dazu. Als Jäger lauern wir darauf, ihnen möglichst schnell möglichst nahe zu kommen", so der Ex-Spieler, der im Saisonverlauf als Trainer des VfL Bochum entlassen wurde.

Damit die Aufholjagd gelingt, dürften sich seine Schützlinge allerdings nicht davor scheuen, auch mal "ekelhaft" zu spielen, stellt Reis heraus. Allein spielerisch werde man die Wende nicht hinbekommen.

Klar ist derweil, dass Reis nicht darauf hoffen darf, dass allzu prominente Neuzugänge die fußballerischen Aussichten aufpolieren. "Sportlich habe ich meine Vorstellungen hinterlegt, unsere Leitung versucht unter Hochdruck, die Dinge bestmöglich umzusetzen, was im Winter grundsätzlich und mit unseren finanziellen Mitteln alles andere als einfach ist", gibt sich Reis keinen Luftschlössern hin.

Reis stellt Startelfeinsatz von Eigengewächs des FC Schalke in Aussicht

Die "schwierigen Rahmenbedingungen" bei den klammen Schalkern seien ihm "absolut bewusst" und auch wenn er sich "noch die eine oder andere zusätzliche Verstärkung wünsche", werde er auf keinen Fall "klagen".

Bislang hat Schalke Mittelfeldspieler Niklas Tauer vom 1. FSV Mainz 05 und den Finnen Jere Uronen von Stade Brest geliehen. Aus der eigenen Jugend erhielt zudem der Japaner Soichiro Kozuki einen Profivertrag.

"Er bringt gute Voraussetzungen mit. Ich will nicht ausschließen, dass er auch im ersten Pflichtspiel dieses Jahres in Frankfurt aufläuft. Man spürt seine Unbekümmertheit – ich hoffe, dass sie auch bleibt, wenn der Druck zunimmt", beurteilt Reis die Chancen des Eigengewächses.

Schalke startet am 21. Januar bei Eintracht Frankfurt ins Fußball-Jahr, drei Tage später empfängt man RB Leipzig - alles andere als leichte Hürden auf dem Weg, neuen Schwung zu nehmen.