Borré-Berater greift Eintracht Frankfurt an

IMAGO/Juergen Kessler

Rafael Borré soll sich bei Eintracht Frankfurt unwohl fühlen

Bei Eintracht Frankfurt ist Rafael Borré aufs Abstellgleis geraten. Sein Berater Martin Araoz deutete nun einen Wechsel des Kolumbianers an und schoss dabei scharf gegen die SGE.

"Rafa fühlt sich unwohl in Deutschland", sagte Araoz dem argentinischen TV-Sender "TyC Sports" und teilte gegen Eintracht Frankfurt aus: "Borré wird dort nicht respektiert."

Der Berater erhob außerdem schwere Vorwürfe gegen den Bundesligisten: "Frankfurt hat versprochen, ihm viele Spielminuten zu geben und sie haben sich nicht daran gehalten. Dadurch kann er seinen Platz in der Nationalmannschaft verlieren."

In der aktuellen Saison stand Borré in 23 Pflichtspielen auf dem Platz. Von Beginn an durfte er in der Bundesliga aber nur vier Mal ran. In der Champions League stand er noch kein Mal in der Startelf.

Entsprechend nüchtern fällt Borrés Bilanz aus: ein Tor und drei Vorlagen stehen erst zu Buche.

Um mehr Spielzeit zu bekommen, ziehen der Stürmer und sein Berater daher einen Wechsel in Betracht. "Das ist keine Frage des Geldes, sondern darum, wirtschaftlich und sportlich das Beste zu finden", betonte Araoz: "Man muss das Beste für alle suchen. Wir werden sehen, was passiert."

Flüchtet Borré von Eintracht Frankfurt zu River Plate?

Der Agent ließ außerdem durchblicken, dass sich River Plate mit einer Rückholaktion Borrés beschäftigt. Demnach habe der argentinische Topklub bereits bei Eintracht Frankfurt bezüglich einer Leihe angefragt. Doch die SGE-Bosse haben die Offerte offenbar abgelehnt, nur ein Verkauf komme in Frage.

River-Trainer Martín Demichelis habe bereits zu Borrés Berater Kontakt aufgenommen. "Er hat mit mir gesprochen und ist interessiert", bestätigte Araoz.

Borrés Vertrag bei Eintracht Frankfurt ist noch bis 2025 datiert. Im Sommer 2021 war er ablösefrei von River Plate zu den Hessen gewechselt.

Im Europa-League-Endspiel gegen die Rangers in der vergangenen Saison erzielte er das wichtige Tor zum 1:1 in der regulären Spielzeit und verwandelte später den entscheidenden Elfmeter im Shootout.