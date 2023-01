Nach Ski-Unfall: Wer bezahlt den Neuer-Ausfall?

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Manuel Neuer fällt noch monatelang aus

Es war die Schock-Nachricht für den FC Bayern kurz nach dem Ausscheiden der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft aus der Weltmeisterschaft in Katar. Torhüter und Spielführer Manuel Neuer verletzte sich im anschließenden Ski-Urlaub nach der WM schwer am Bein, zog sich einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu. Nicht nur sportlich tut die lange Ausfallzeit den Münchnern extrem weh, sondern auch finanziell. Wer kommt für den selbst verschuldeten Unfall, der eine lange Zwangspause nach sich zieht, nun überhaupt auf?

Diese Frage beantwortete Ulf Baranowsky, der Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VDV ist, gegenüber dem "kicker".

Baranowsky stellte klar, dass die ersten Wochen einer Ausfallzeit - egal ob bei der Ausübung der fußballerischen Tätigkeit oder im privaten Rahmen - erst einmal vom Klub abgedeckt werden. Der FC Bayern hat in jedem Fall ein millionenschweres Gehalt zu zahlen, ohne dafür irgendeine sportliche Gegenleistung zu bekommen: "In den ersten sechs Wochen der Arbeitsunfähigkeit zahlt grundsätzlich der Arbeitgeber das Gehalt weiter", erklärte der VDV-Boss dazu.

Auch darüber hinaus ist es im Profi-Fußball möglich, anders als in den meisten Berufsgruppen in Deutschland üblich, dass die Klubs als Arbeitgeber weiterhin in vollem Umfang für die Gehaltszahlungen aufkommen.

Baranowsky führte dazu aus: "Arbeitsvertraglich kann eine längere Anspruchsdauer vereinbart werden. In anderen internationalen Ligen wie der Eredivisie oder der Primera División werden die Gehälter im Verletzungsfall aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen in der Regel sogar bis zum Vertragsende von den Klubs weitergezahlt."

Die Vereine selbst seien für solche Fälle ihrerseits über Versicherungen geschützt.

Neuer verdient beim FC Bayern geschätzte 21 Millionen Euro pro Jahr

Da sich Manuel Neuer im privaten Rahmen während seines Urlaubs seine schwere Beinverletzung zugezogen hatte, ist im Anschluss an die gesetzlich festgelegten sechs Wochen Lohnfortzahlung des Arbeitsgebers auch die Versicherung des 37-Jährigen selbst gefragt.

"Spitzenspieler verfügen in der Regel über eine private Krankenversicherung, die im Regelfall greift. Darüber hinaus kann eine private Sportinvaliditätsversicherung abgeschlossen werden, die bei dauerhafter Spielunfähigkeit einen hohen Einmalbeitrag auszahlt", führte Baranowsky dazu aus.

So oder so: Einen Einschnitt in sein millionenschweres Gehalt von geschätzt 21 Millionen Euro pro Jahr muss Manuel Neuer trotz einer langen Ausfallzeit nach seinem Ski-Unfall nicht befürchten.