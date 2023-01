So reagiert der FC Schalke 04 auf den Polter-Schock

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Sebastian Polter fehlt dem FC Schalke 04 lange

Der FC Schalke 04 muss vor der Saisonfortsetzung eine Hiobsbotschaft verkraften. Bei Angreifer Sebastian Polter besteht der Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung. Eine Lösung soll wohl intern gefunden werden.

Sebastian Polter wird dem FC Schalke 04 im Bundesliga-Abstiegskampf aller Voraussicht nach nicht mehr helfen können. Der Neuzugang hatte sich beim Testspiel gegen den FC Zürich (2:2) schwer verletzt und reist vorzeitig aus dem Trainingslager im türkischen Belek ab.

Die Diagnose sorgte beim FC Schalke 04 für einen Schock. "Auch Polti hat nicht damit gerechnet, dass es so schlimm ist", wird Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah von der "WAZ" zitiert.

Laut der Zeitung sei es "ausgeschlossen", dass in der laufenden Transferperiode noch ein neuer Mittelstürmer verpflichtet wird. Hierfür fehle dem klammen Verein schlicht das nötige Budget, so der Tenor. Stattdessen muss der Polter-Ersatz intern gefunden werden.

Diese Optionen hat der FC Schalke 04

Als Option nennt die "WAZ" Kenan Karaman. Der 28-Jährige kann nicht nur auf den Flügeln, sondern ebenfalls im Sturmzentrum agieren.

Zudem winkt Keke Topp aus der Schalker U19-Mannschaft eine Beförderung. "Wir werden mit Norbert Elgert reden und Keke hochziehen. Er ist ein talentierter Spieler, der weiß, wo das Tor steht", so Asamoah. Der gerade einmal 18-Jährige könne "Bälle festmachen" und setze "seinen Körper gut ein", lobte Ex-Angreifer Asamoah.

Topp war 2021 von Werder Bremen zum FC Schalke 04 gewechselt. In der U19-Bundesliga West hat die Nachwuchshoffnung in dieser Saison bislang zehn Tore in elf Einsätzen erzielt.

Letztlich muss der FC Schalke 04 aber auf starke Leitungen von Simon Terodde hoffen. Der 34 Jahre alte Routinier hat mit gerade einmal drei Saisontoren sicherlich noch Luft nach oben.

Die Schalker bekommen es in der Fußball-Bundesliga am 21. Januar mit Eintracht Frankfurt zu tun.