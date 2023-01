Insider verrät: Bellingham "Hauptpriorität" bei Topklub

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Borussia Dortmund droht am Saisonende der Abgang von Jude Bellingham. Die europäischen Topklubs stehen beim Mittelfeldspieler Schlange. Der FC Liverpool macht sich ebenfalls weiterhin große Hoffnungen auf eine Verpflichtung des BVB-Youngsters.

"Sie wollen 2023 einen oder zwei wichtige Spieler für das Mittelfeld verpflichten", verriet Transfer-Experte Fabrizio Romano bei "CaughtOffside": "Wenn also jetzt jemand interessantes auf den Markt kommt, wird Liverpool bereit sein, aber es ist wichtig zu sagen, dass ihre Hauptpriorität im Sommer Jude Bellingham bleibt."

Der FC Liverpool suche "immer nach Gelegenheiten und ist dann manchmal sehr schnell", meinte Romano und verwies in diesem Zusammenhang auf die zurückliegenden Verpflichtungen von Luis Diaz oder Cody Gakpo.

Um sich Bellinghams Dienste zu sichern, müssen sich die Reds aber erst einmal gegen die prominente Konkurrenz durchsetzen. Real Madrid sowie Manchester City sollen die größten Nebenbuhler des FC Liverpool sein. Doch auch Paris Saint-Germain oder Manchester United wurden bereits mit dem 19-Jährigen in Verbindung gebracht.

Liverpool beschäftigt sich mit BVB-Star Bellingham

Dass sich der Premier-League-Klub mit dem BVB-Profi beschäftigt, hat Trainer Jürgen Klopp in einem "Sport Bild"-Interview jetzt noch einmal bestätigt. "Jude ist ein toller Spieler, den wir natürlich kennen. Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten", erklärte der 55-Jährige.

Gerüchte um angebliche Treffen mit Bellingham und dessen Eltern dementierte Klopp in diesem Zusammenhang aber. "Diese Dinge gehen ja gar nicht, weil er bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht und das ohne Einverständnis nicht geht. Es stimmt also nicht", so der Reds-Coach.

Bellingham ist noch bis 2025 an den BVB gebunden. Borussia Dortmund hatte den Achter 2020 rund 25 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Birmingham City überwiesen. Ein stolzer Betrag, doch der Transfer sollte sich für die Schwarz-Gelben in der Folge voll auszahlen.