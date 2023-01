Hertha BSC hofft auf zeitnahe Bobic-Entscheidung

IMAGO/M. Popow

Fredi Bobic ist Sportvorstand beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Hertha BSC

Die Zukunft von Fredi Bobic beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist weiterhin offen. Der Sportgeschäftsführer der Berliner soll weiterhin vom DFB umworben werden, könnte dort den vakanten Posten von Oliver Bierhoff als Direktor Nationalmannschaften übernehmen. Eine Entscheidung steht wohl zeitnah bevor.

Wie umtriebig der ehemalige Stürmer für die Hertha arbeitet, wurde auch in der laufenden Januar-Transferphase einmal mehr deutlich. Fredi Bobic drehte wieder mächtig am Personal-Rad, forcierte die Abgänge von Vladimir Darida (Aris Saloniki), Davie Selke (1. FC Köln), Dong-Jun Lee (Jeonbuk Hyundai Motors), Fredrik Björkan (Feyenoord Rotterdam), Linus Gechter (Leihe zu Eintracht Braunschweig) und Deyovaisio Zeefuik (Leihe zu Hellas Verona).

Jetzt könnte es erstmal um Bobic selbst gehen. Bleibt er in der Hauptstadt oder zieht es den einstigen Nationalspieler schon bald zum Deutschen Fußball-Bund?

Laut einem "kicker"-Bericht wird bei Hertha BSC damit gerechnet, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen eine Entscheidung fallen wird, ob und wie es mit dem Sportgeschäftsführer weitergehen wird.

Hertha BSC startet beim VfL Bochum

Die Berliner hoffen weiter darauf, Bobic im Verein halten zu können. Sein Arbeitsverhältnis zu Cheftrainer Sandro Schwarz gilt als vertrauensvoll, er ist in der Profi-Mannschaft als Vorgesetzter akzeptiert und bringt das richtige Maß an Autorität mit.

Vertraglich ist Bobic in seiner verantwortlichen Position in der Hertha-Geschäftsführung noch bis 2024 an den Klub gebunden. Derzeit hält er sich mit dem Lizenzspielerkader der Alten Dame in den USA im Winter-Trainingslager auf.

Ein Verbleib im Falle eines Abstiegs aus der Bundesliga gilt ohnehin als unwahrscheinlich. Hertha BSC rangiert nach 15 Bundesliga-Spieltagen auf Platz 15 der Tabelle und startet am 21. Januar beim VfL Bochum wieder in den Spielbetrieb.