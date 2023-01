Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

IMAGO/Steve Flynn/News Images

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Die Gerüchteküche im Profi-Fußball köchelt wie gewohnt munter. Zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals kursieren.

Was planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Welche Wechsel könnten im Winter-Transferfenster über die Bühne gehen?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 09.01.2023, 09:59 Uhr: Update zu Schalke-Interesse an DFB-Juwel

Am Samstag berichtete der englische Journalist Alan Nixon von einem Interesse des FC Schalke 04 am deutschen U21-Nationalspieler Reda Kahdra. Der von Brighton & Hove Albion ausgeliehene Offensivspieler soll bei Sheffield United derzeit mehr als unzufrieden sein und eine Luftveränderung anstreben. Nach Gelsenkirchen wird es ihn aber wohl nicht ziehen: "Sky"-Experte Dirk große Schlarmann sei an den Gerüchten derzeit nichts dran.

+++ 08.01.2023, 22:03 Uhr: Moukoko stellt Bedingung für neuen BVB-Vertrag +++

Noch ist unklar, ob der BVB und sein Top-Talent Youssoufa Moukoko auch über den Sommer 2023 hinaus weiterhin zusammenarbeiten werden. Für die Unterschrift unter einen neuen Vertrag soll das Dortmunder Juwel jetzt die Bedingung aufgestellt haben, dass eine festgeschriebene Ablösesumme in "moderater Höhe" verankert wird. Das berichtet die spanische Zeitung "Sport", die Moukoko vor allem mit dem FC Barcelona in Verbindung bringt. Einen direkten Draht zwischen Barca und seinen Beratern soll es längst geben.

+++ 07.01.2023, 21:06 Uhr: Ex-Bundesliga-Star soll Ronaldo-Nachfolger werden +++

Manchester United hat nach der unrühmlichen Trennung von Cristiano Ronaldo noch immer keinen Nachfolger präsentiert. Das könnte sich zeitnah ändern. Nach Informationen des Portals "Foot Mercato" sollen die Red Devils an Wout Weghorst dran sein, der aktuell noch als Leihspieler bei Besiktas auf Torejagd geht. Eigentlich steht er noch bis 2025 beim FC Burnley unter Vertrag. Auch ManUnited würde den Ex-Stürmer vom VfL Wolfsburg wohl zunächst auf Leihbasis verpflichten wollen, heißt es.

+++ 07.01.2023, 10:51 Uhr: Halb Europa jagt BVB-Flirt +++

Alejandro Grimaldo galt zuletzt als mögliche Lösung für die Probleme von Borussia Dortmund auf der linken Abwehrseite. Doch offenbar werfen immer mehr Klubs ein Auge auf den Benfica-Profi. Laut "Sky Sport" sollen die AC Mailand, der FC Valencia und der FC Villarreal nun ebenfalls mitmischen. Grimaldos Vertrag in Lissabon läuft im Juni aus.

+++ 06.01.2023, 16:05 Uhr: BVB nimmt Abwehr-Juwel ins Visier +++

Der gerade einmal 19 Jahre alte Milos Kerkez zählt zu den Top-Talenten auf der Linksverteidiger-Position. Offenbar hat sich der ungarische Nationalspieler in Diensten des niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar auch ins Blickfeld des BVB gespielt. Das berichtet "Sky Sports" und verweist auf die Mitbewerber Leeds United und Atlético Madrid.

+++ 06.01.2023, 12:20 Uhr: Verwirrung um mögliche Schalke-Rückkehr +++

Der FC Schalke 04 sucht nach Verstärkungen für die Offensive. Italienische Medien bringen Marko Pjaca bei den Königsblauen ins Spiel. Der Linksaußen ist von Juventus an den FC Empoli ausgeliehen, wo er kaum eine Rolle spielt. Der 27-Jährige hatte 2018 schon einmal ein Gastspiel auf Schalke. Laut "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann wird es aber keine Rückkehr geben.

+++ 05.01.2023, 18:11 Uhr: VfB Stuttgart von Ex-Schalker "durchaus angetan" +++

Kehrt Kaan Ayhan von der US Sassuolo in die Bundesliga zurück? Laut "Bild" ist der VfB Stuttgart vom ehemaligen Innenverteidiger von Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf "durchaus angetan". Konkrete Gespräche soll es mit dem türkischen Nationalspieler aber noch nicht gegeben haben.

+++ 05.01.2023, 14:13 Uhr: PSG plant ohne Superstar +++

Der Vertrag von Neymar bei Paris Saint-Germain läuft noch bis 2025. Dennoch könnte seine Zeit in der französischen Hauptstadt bereits im Sommer enden. Einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" zufolge, will PSG den Brasilianer im Sommer für rund 100 Millionen Euro abgeben. Der Meister der Ligue 1 plane sich zur kommenden Saison neu aufzustellen. Neymar passe in diese Planungen aber nicht hinein, heißt es.

+++ 05.01.2023, 10:44 Uhr: Kolo Muani stellt Bedingung für Frankfurt-Verbleib +++

Randal Kolo Muani ist einer der gefragtesten Spieler von Eintracht Frankfurt. Neben dem FC Bayern sollen auch andere europäische Top-Klubs um den WM-Fahrer buhlen. Ein Verbleib des Franzosen ist aber dennoch wahrscheinlich, wie "Sky" berichtet. Demnach wolle Kolo Muani über den Sommer hinaus bei der Eintracht bleiben. Bedingung dafür sei aber, dass Frankfurt auch nächstes Jahr international spielt.

+++ 04.01.2023, 15:12 Uhr: Real Madrid plant irren Bellingham-Tausch +++

Real Madrid ist nur einer von vielen Interessenten für Jude Bellingham. Um Borussia Dortmund einen Transfer des Mittelfeld-Juwels zu versüßen, sollen die Königlichen jetzt Eden Hazard im Austausch für den Engländer angeboten haben. Das berichtet "SER Deportivos". Demnach wolle der spanische Meister neben einer Ablöse in Höhe von 100 Millionen auch den belgischen WM-Fahrer in den Deal integrieren.

+++ 04.01.2023, 13:37 Uhr: Italienischer Top-Klub spricht mit Sommer +++

Yann Sommer soll laut Medienberichten die Wunschlösung des FC Bayern als Ersatz für Manuel Neuer sein. Ein Transfer des Gladbacher Torhüters könnte sich durch Konkurrenz von Manchester United aber schwierig gestalten. Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio soll nun auch Inter Mailand in den Poker um den Torwart eingestiegen sein. Gespräche soll Sommer bereits geführt haben.

+++ 04.01.2023, 09:00 Uhr: BVB geht bei WM-Überraschung wohl leer aus +++

Bei der WM in Katar zählte Mittelstürmer Gue-sung Cho zu den Überraschungen im südkoreanischen Team. Der 24-Jährige von Jeonbuk Hyundai soll so auch den BVB auf sich aufmerksam gemacht haben. Laut "Daily Record" erhalten die Schwarz-Gelben aber wohl nicht den Zuschlag: Demnach sind Celtic und Olympiakos Piräus die Top-Favoriten auf eine baldige Verpflichtung des Shootingstars.

+++ 03.01.2023, 16:28 Uhr: Nächster Gladbach-Star im Visier des FC Bayern +++

Neben den wohl sehr konkreten Bemühungen um Torhüter Yann Sommer hat der FC Bayern wohl auch Manu Koné von Borussia Mönchengladbach auf der Liste. Der deutsche Rekordmeister beobachte die Situation des 21 Jahre alten französischen Mittelfeld-Juwels sehr genau, berichte Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach strebt Koné einen Vereinswechsel im Sommer an.

+++ 03.01.2023, 14:30 Uhr: FC Bayern bei Musiala-Verlängerung nicht in Eile +++

Der FC Bayern will Jamal Musiala am liebsten gar nicht mehr hergeben. Bei einer Vertragsverlängerung drückt der Rekordmeister aber nicht aufs Gas. Geht es nach "Sky", sei es aber keineswegs gesichert, dass Musiala im Jahr 2023 tatsächlich ein neues Arbeitspapier unterschreiben wird. Zwar sei eine Verlängerung "in Sicht", doch weder von Spieler- noch von Vereinsseite bestehe derzeit Grund zur Eile.

+++ 03.01.2023, 13:40 Uhr: BVB buhlt um Real-Talent +++

Der BVB hat angeblich ein Megatalent aus den Reihen von Real Madrid ins Auge gefasst - auch angesichts des Bellingham-Pokers eine durchaus spannende Personalie. Nach Angaben des spanischen Portals "Defensa Central" zeigt die Borussia Interesse an Nicolás Paz Martínez. Real hat dem Bericht zufolge allerdings kein Interesse daran, das Eigengewächs im kommenden Sommer abzugeben.

+++ 03.01.2023, 11:38 Uhr: Barca macht dem BVB Konkurrenz +++

Anfang Dezember berichtete das Portal "90min", dass Borussia Dortmund neben RB Leipzig sowie Olympique Marseille und der AS Monaco Interesse an Wilfried Zaha von Crystal Palace besitzt. Laut "fichajes.net" steht der 30-jährige Flügelspieler aber auch beim FC Barcelona als möglicher Nachfolger von Memphis Depay auf dem Zettel.

+++ 02.01.2023, 20:12 Uhr: FC Bayern macht Ernst bei Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani +++

Laut "L'Equipe" hat der FC Bayern sein Interesse an Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt hinterlegt. Der französische WM-Star sei ein möglicher Kandidat für einen Sommer-Transfer des deutschen Rekordmeisters. Hoch im Kurst steht Kolo Muani dem Bericht zufolge auch bei Manchester United, das einen Nachfolger für Cristiano Ronaldo sucht.

+++ 02.01.2023, 08:11 Uhr: FC Bayern denkt doch über Hernández-Ersatz nach +++

Noch im Dezember gab Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein klares Bekenntnis in Richtung Lucas Hernández ab. Der 2024 auslaufende Vertrag mit dem 26-jährigen Innenverteidiger, der bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss erlitt, soll verlängert werden. Laut "tz" denken die Bayern-Bosse jetzt dennoch über Verstärkung im Defensivverbund nach, um Hernández' Ausfall bis Saisonende aufzufangen.

+++ 01.01.2023, 18:07 Uhr: Ronaldo-Klub will nächsten Star +++

Nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo will Al-Nassr aus Saudi-Arabien offenbar noch einmal nachlegen. Wie "TNT Sports" berichtet, beschäftigt sich der Klub mit Mauro Icardi. Der 29 Jahre alte Angreifer ist aktuell von Paris Saint-Germain an Galatasaray ausgeliehen.

+++ 01.01.2023, 14:41 Uhr: BVB-Plan für Eintracht-Frankfurt-Leihgabe Knauff enthüllt +++

Ansgar Knauff ist noch bis Saisonende vom BVB an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Die SGE möchte den Allrounder gern fest verpflichten, doch die "Ruhr Nachrichten" haben erfahren, dass der BVB zur neuen Saison fest mit Knauff plant. In Dortmund soll der 20-Jährige seinen Kollegen Karim Adeyemi und Donyell Malen auf den Außenbahnen Dampf machen, perspektivisch eine größere Rolle spielen und langfristig verlängern. Gespräche darüber sollen in Kürze beginnen.

+++ 01.01.2023, 10:01 Uhr: Cristiano Ronaldos Wunschziel war nicht Al Nassr, sondern ... +++

Kurz vor dem Jahreswechsel machte Al Nassr FC den Transfer von Cristiano Ronaldo offiziell. Doch "Bild" hat nun enthüllt, dass der 37-Jährige eigentlich ganz andere Pläne hatte. Laut Insider-Informationen hätte CR7 gern bei Real Madrid angeheuert, wo er zwischen 2009 und 2018 erfolgreich war. Bei den Königlichen hatte sich Ronaldo zuletzt fit gehalten. Doch Real treibt derzeit die Verjüngung voran und lehnte ab.

+++ 31.12.2022, 14:16 Uhr: BVB-Hoffnungsträger schon wieder weg +++

Im Sommer stieß Valentino Vermeulen als Hoffnungsträger zur U23 von Borussia Dortmund. Doch nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege des niederländsichen Abwehrtalents und des BVB bereits wieder. Laut "Ruhr Nachrichten" zieht es Vermeulen zurück zu seinem Ausbildungsverein FC Eindhoven. Ob den Schwarz-Gelben eine Ablöse winkt, ist unklar.

+++ 30.12.2022, 10:02 Uhr: Real Madrid beschäftigt sich mit Sané +++

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Leroy Sané vom FC Bayern. Laut dem Portal "fichajes" ist der deutsche Nationalspieler eine Alternative zu Marco Asensio, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Sané ist bis 2025 an die Münchner gebunden.

+++ 29.12.2022, 21:38 Uhr: BVB bekommt Konkurrenz bei Kudus +++

Eigentlich stand der offensive Mittelfeldspieler Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam fest auf der Einkaufliste des BVB für den Sommer, doch wie "Bild" nun berichtet, haben Kudus' gute WM-Leistungen auch andere Klubs ganz heiß auf den Ghanaer gemacht. Die finanzstarken Engländer sollen mitbieten. Namentlich werden Chelsea, Newcastle, ManUnited und Arsenal genannt. Bislang war von einer Ablöse von 25 Mio. Euro die Rede, nun könnte es mehr werden.

+++ 29.12.2022, 17:05 Uhr: Neuer CR7-Klub will auch Ex-Kollegen des Portugiesen +++

In wenigen Tagen wird der saudische Klub Al-Nassr wohl die bereits seit Längerem kolportierte Verpflichtung von Cristiano Ronaldo öffentlich machen. Doch der neue Klub von CR7 hat noch nicht genug. Laut "Marca" wollen die Verantwortlichen auch Ronaldos früheren Real-Madrid-Kollegen Sergio Ramos holen, der mittlerweile bei PSG spielt, wo sein Vertrag im Sommer ausläuft. Gespräche mit dem 36-Jährigen seien geplant, heißt es.

+++ 29.12.2022, 14:56 Uhr: FC Bayern und BVB im Tauziehen um Celtic-Juwel +++

Kurz nach Weihnachten feierte das irische Mittelfeld-Juwel Rocco Vata sein Profi-Debüt im Trikot des schottischen Top-Klubs Celtic - und das mit gerade einmal 17 Jahren! Laut "tuttomercatoweb" hat der Teenager bereits mehrere Vereine aus dem Ausland auf sich aufmerksam gemacht - darunter auch den FC Bayern und den BVB, die jeweils Scouts nach Schottland geschickt haben sollen.

+++ 28.12.2022, 15:52 Uhr: Lewy-Kollege könnte BVB-Abwehr stabilisieren +++

In den bisherigen 15 Bundesliga-Spielen präsentierte sich die BVB-Abwehr nicht allzu stabil. Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, könnte daher mit Jakub Kiwior vom Serie-A-Klub Spezia Calcio ein neuer Innenverteidiger nach Dortmund wechseln. Bei der WM in Katar lief der 22-Jährige neben Robert Lewandowski für Polen auf.

+++ 28.12.2022, 14:08 Uhr: Frankfurt-Star drängt auf schnellen Wechsel +++

In die Fußstapfen von Flügelflitzer Filip Kostic konnte Juventus-Leihgabe Luca Pellegrini bei Eintracht Frankfurt bisher nicht treten. Der Linksverteidiger wünscht sich trotz 14 Pflichtspieleinsätzen mehr Spielpraxis und will laut "Bild" deshalb "zurück nach Italien". Wie der Radiosender "Radiosei" jetzt meldet, soll es im Januar zu Gesprächen zwischen Pellegrinis Beratern und Lazio Rom kommen.

+++ 28.12.2022, 12:38 Uhr: BVB buhlt um Weltmeister +++

Bei der WM in Katar wurde Alexis Mac Allister zu einem der heimlichen Helden der argentinischen Nationalmannschaft. Mittlerweile weiß jeder um die Qualitäten des Mittelfeldspielers von Brighton - auch der BVB. Die Dortmunder sind laut "La Repubblica" einer von zahlreichen Klubs, die sich um den 24-Jährigen bemühen. Ebenfalls im Rennen: Liverpool, Benfica, Inter und Juventus.

+++ 28.12.2022, 09:10 Uhr: Ablöse für BVB-Flirt enthüllt +++

Laut spanischen Medienberichten hat der BVB ein Auge auf Iván Fresneda von Real Valladolid geworfen. Das Top-Talent macht derzeit in LaLiga auf sich aufmerksam und beackert die rechte Abwehrseite. Die Krux: der Vertrag des jungen Spaniers läuft noch bis 2025, seine Ausstiegsklausel liegt bei 40 Millionen Euro. "El Nacional" will nun aber erfahren haben, dass Dortmund für "nur" fünf Millionen Euro das Rennen machen könnte.

+++ 27.12.2022, 12:11 Uhr: SGE-Star vor Absprung nach England im Januar? +++

Die Wintertransferperiode ist für Eintracht Frankfurt die wohl letzte Chance, mit Innenverteidiger Evan Ndicka Kasse zu machen. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Laut "The Athletic" will der FC Chelsea im Januar zuschlagen. Die Londoner suchen nach kurzfristigem Ersatz für den verletzten Wesley Fofana. Auch der FC Arsenal gilt als Interessent.

+++ 27.12.2022, 11:45 Uhr: BVB-Star Moukoko soll auf Barca-Angebot warten +++

Der FC Barcelona befindet sich offenbar im Kontakt mit Youssoufa Moukoko und möchte den Angreifer, dessen Verlängerung beim BVB stockt, gern verpflichten. Doch im kommenden Winter-Transferfenster ist Barca finanziell gehandicapt und bittet den Stürmer daher laut der spanischen "Sport" um Geduld, um ihn ablösefrei im Sommer holen zu können. Aber: Auch Chelsea und Liverpool sind interessiert und könnten einen Winter-Transfer angehen.

+++ 27.12.2022, 10:32 Uhr: Real plant Verpflichtung von Bayern-Star Davies +++

Real Madrid hat es laut verschiedenen spanischen Medienberichten auf Alphonso Davies vom FC Bayern abgesehen. Nach Infos von "AS" wollen die Königlichen aber erst 2024 an die Münchner herantreten in der Hoffnung, dass bei einem Jahr Vertrags-Restlaufzeit die Ablöseforderung für den Kanadier nicht mehr so hoch ist. Davies ist für den deutschen Rekordmeister aber eigentlich unverkäuflich.

+++ 27.12.2022, 9:12 Uhr: Bellingham mit Gehaltssprung und irrer Klausel bei Real-Wechsel +++

Real Madrid gilt neben Liverpool und ManCity als einer von drei Interessenten für Jude Bellingham vom BVB und plant offenbar in Kürze einen Vorstoß. Laut "CadenaSER" wollen die Königlichen 100 Mio. Euro für den Engländer zahlen, bieten ihm ein Gehalt von 7 Mio. Euro (beim BVB verdient er bislang 4 Mio. Euro), eine Laufzeit von fünf Jahren und wollen eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro installieren.

+++ 26.12.2022, 08:18 Uhr: Stürmer von Eintracht Frankfurt bei Milan auf der Shortlist +++

Italiens amtierender Meister AC Mailand sucht nach Verstärkungen für den Angriff. Auf einer Shortlist soll sich laut "Gazzetta dello Sport" ein Trio befinden, zu dem auch Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gehört. Am französischen WM-Durchstarter soll Milan bereits im Sommer gebaggert haben, bevor der Stürmer zur SGE ging. Leisten könnte sich AC den Franzosen wohl nur, wenn die Königsklasse erreicht wird, heißt es.

+++ 25.12.2022, 11:48 Uhr: Wie viel kostet Nübel dem FC Bayern? +++

Eine Rückholaktion von Torwart Alexander Nübel ist für den FC Bayern die "naheliegendste" Option, um auf den Ausfall von Manuel Neuer zu reagieren. Doch ganz so leicht gestaltet sich das Szenario nicht, ist er doch noch bis Saisonende an die AS Monaco verliehen. Nun berichtet "ran.de" mit Verweis auf Insider, dass Bayern zwischen acht und zehn Millionen Euro in die Hand nehmen müsste.

+++ 24.12.2022, 12:53 Uhr: Olympique Lyon will Boateng abgeben +++

Zwischen Olympique Lyon und Jérôme Boateng stehen die Zeichen wohl auf Trennung. Laut dem Portal "fussballtransfers.com" würde der französische Erstligist den Ex-Weltmeister im Winter ziehen lassen und in diesem Zusammenhang sogar auf eine Ablöse verzichten. Der Innenverteidiger besitzt einen Vertrag bis zum Sommer.

+++ 24.12.2022, 07:27 Uhr: Newcastle United an Thuram interessiert +++

Marcus Thuram ist nur noch bis zum Saisonende an Borussia Mönchengladbach gebunden. Folglich wird der Franzose mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Immer wieder wird der FC Bayern als möglicher Abnehmer genannt. Laut "Times" steht der Angreifer aber auch bei Newcastle United auf dem Zettel.

+++ 23.12.2022, 12:38 Uhr: FC Bayern will WM-Star nicht +++

Emiliano Martínez wurde bei der Fußball-WM in Katar zum besten Torhüter gekürt. Dennoch ist der FC Bayern wohl nicht an einer Verpflichtung des Argentiniers interessiert. Laut Fabrizio Romano führt der deutsche Rekordmeister keine Gespräche mit dem 30 Jahre alten Schlussmann von Aston Villa.

+++ 23.12.2022, 08:17 Uhr: RB Leipzig winkt Mega-Summe +++

Der FC Chelsea wird im kommenden Sommer Christopher Nkunku von RB Leipzig verpflichten, das hatte "The Athletic" schon im Herbst berichtet. Auch "Bild" weiß, dass der Deal schon in trockenen Tüchern ist und im Frühjahr 2023 offiziell gemacht wird. Der Preis beläuft sich demnach auf 60 bis 80 Mio. Euro.

+++ 22.12.2022, 14:53 Uhr: FC Bayern wirft Auge auf Pavard-Ersatz +++

Der Abgang von Benjamin Pavard wird beim FC Bayern immer konkreter. Um den französischen Nationalspieler zu ersetzen, könnte der deutsche Meister bei Olympique Lyon fündig geworden sein. Das berichtet die "tz". Demnach könnte Rechtsverteidiger Malo Gusto nach München wechseln. Mit dem Interesse an dem 19-Jährigen sind die Bayern aber wohl nicht alleine: Auch der BVB soll laut "90min" ein Auge auf Gusto geworfen haben.

+++ 22.12.2022, 10:08 Uhr: Real Madrid träumt von Milliarden-Paket für Mbappé +++

Mit acht Treffern ballerte sich Kylian Mbappé zum Torschützenkönig der WM in Katar. Der 24-jährige Superstar ist trotz seines Mega-Vertrags bei PSG bis 2025 noch immer der Wunschspieler schlechthin bei Real Madrid. Laut der "Gazzetta dello Sport" wird bei den Königlichen noch immer davon geträumt, Mbappé als Nachfolger von Landsmann Karim Benzema in die spanische Hauptstadt zu holen. In Summe würde ein entsprechendes Transferpaket wohl an der galaktischen Marke von einer Millarden Euro kratzen.

+++ 21.12.2022, 08:17 Uhr: United macht Angebot für Bayern-Flirt +++

Marcus Thuram steht bereits seit längerem auf dem Wunschzettel des FC Bayern. Im Winter könnte der Gladbach-Star zum absoluten Schnäppchen werden, da dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Diese Situation will sich offenbar auch Manchester United zu Nutze machen. Laut der englischen Zeitung "The Sun" bereiten die Red Devils ein Angebot in Höhe von knapp zwölf Millionen Euro für den Franzosen vor, um ihn noch in diesem Winter zu verpflichten.

+++ 20.12.2022, 08:25 Uhr: FC Bayern will Weltmeister +++

Bei der WM wurde Emiliano Martínez als bester Torhüter ausgezeichnet. Auch dem FC Bayern sollen die Leistungen des Weltmeisters nicht entgangen sein. Wie das Portal "Mediafoot" berichtet, habe der Rekordmeister Interesse am Argentinier als Ersatz für Manuel Neuer. Zwar habe Martínez kein Interesse Aston Villa zu verlassen, die Aussicht in der Champions League zu spielen könnte allerdings ein Umdenken bewirken, heißt es.

+++ 19.12.2022, 18:51 Uhr: Neuer-Ersatz aus der Bundesliga?

Yann Sommer gilt beim FC Bayern weiterhin als heißer Kandidat auf den Ersatz für den Langzeitverletzten Manuel Neuer. So vermeldete es "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. Sollte eine Rückholaktion mit dem zur AS Monaco verliehenen Alexander Nübel in diesem Winter scheitern, sei der Schlussmann von Borussia Mönchengladbach der "Topkandidat", um Neuer bis auf Weiteres beim deutschen Rekordmeister zu ersetzen.