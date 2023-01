Sonderschichten! Schalke geht dramatische Schwachstelle an

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Tom Krauß (M.) weiß um die Schwachstellen des FC Schalke 04

Nach den jüngsten Test-Eindrücken zeigt die Formkurve beim FC Schalke 04 zwar nach oben, dennoch wartet auf das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga noch eine Menge Arbeit. Das weiß auch Mittelfeld-Star Tom Krauß.

Am Samstag hat der FC Schalke im ersten Testspiel des neuen Jahres einen Sieg verpasst. Die Schützlinge von Trainer Thomas Reis kamen im Trainingslager im türkischen Belek gegen den FC Zürich nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Positiv stimmte die Knappen im Anschluss ihre intakte Moral, schließlich wurde ein Pausenrückstand innerhalb von nur fünf Minuten im zweiten Abschnitt gedreht. Sorgenfalten erzeugte dagegen die erneut auffällige Schwäche nach Standards.

Coach Reis zog daher Konsequenzen und legte im Training eine Sonderschicht ein, um mit dem Team das Verhalten bei ruhenden Bällen zu üben.

FC Schalke 04: Tom Krauß befürwortet Sondertraining

Schalkes Mittelfeld-Stammkraft Tom Krauß findet die Maßnahme jedenfalls "genau richtig". Das sagte der 21-Jährige am Montag am "Sky"-Mikrofon.

"Wir hatten in den Tests da so unsere Probleme", gestand der deutsche U21-Nationalspieler selbstkritisch ein. Schon in der Bundesliga hatten die Königsblauen regelmäßig nach Standardsituationen Gegentreffer kassiert.

Krauß kann mit den Spezialeinheiten deshalb gut leben. "Genau dafür ist das Trainingslager ja da. Ich finde das gut", erklärte der mit Kaufpflicht von RB Leipzig ausgeliehene Youngster.

Schalke liegt nach 15 Bundesliga-Spieltagen auf dem letzten Platz der Bundesliga. Nur zwei Siege gelangen bisher, mickrige neun Punkte stehen zu Buche. Im Herbst wurde Trainer Frank Kramer daher entlassen und durch Thomas Reis ersetzt.

Zum Start der Rest-Hinserie müssen die Königsblauen auswärts bei Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt ran. Vorher kommt es in der Veltins-Arena zur Generalprobe gegen Mit-Aufsteiger Werder Bremen.