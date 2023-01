Gladbach-Absage bei Sommer wohl "weniger endgültig"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Gladbach-Torwart Yann Sommer könnte wohl doch noch zum FC Bayern wechseln

Bleibt er in Gladbach? Geht er zum FC Bayern? Der Poker um Torwart Yann Sommer ist eröffnet - und noch längst nicht beendet. Roland Virkus, der Sportdirektor von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hatte zuletzt zwar ein Machtwort gesprochen. Im Telefonat mit den Bayern-Verantwortlichen soll Virkus jedoch Gesprächsbereitschaft signalisiert haben.

Wie viel ist die klare Ansage von Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus im Poker um Yann Sommer wirklich wert?

Geht es nach dem, was der 56-Jährige zuletzt öffentlich bekundete, ist die Sache klar: Der Keeper wird im Winter nicht zum FC Bayern gehen. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Virkus erst vor wenigen Tagen.

Laut Informationen der "Bild" soll die Absage im Telefonat zwischen den beiden Vereinen allerdings "weniger endgültig geklungen haben".

Sommer-Verkauf an den FC Bayern muss sich für Gladbach rechnen

Dazu passt auch, dass sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag gelassen gab, als er auf einer Pressekonferenz auf das Thema angesprochen wurde: "Ich habe da jetzt nicht die Schlagzeilen gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Ich glaube, das gehört zum Job dazu, dass man in dem Bereich ein Pokerface aufsetzt."

Das Interesse des FC Bayern an Sommer ist verbrieft. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am 30. Juni aus. Eine Verlängerung bei der Borussia gilt als ausgeschlossen.

Die laufende Wintertransferphase ist die letzte Chance für Gladbach, mit Sommer, der auch in der Schweizer Nationalmannschaft die Nummer eins ist, Kasse zu machen. Beim FC Bayern soll Sommer den verletzten Manuel Neuer ersetzen, der mit einem Unterschenkelbruch bis Saisonende ausfällt.

Dass Sommers Wechsel nach München im Januar über die Bühne gehen kann, stufte das Blatt allerdings als "schwer" ein. Die Gladbacher haben dem Bericht zufolge Jonas Omlin vom HSC Montpellier als Sommers Nachfolger im Visier.

Für den 28-jährigen Schweizer würde aber eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro fällig. Der FC Bayern müsste demnach eine ähnlich hohe Summe für Sommer aufrufen, "um überhaupt eine Chance bei Sommer zu haben".