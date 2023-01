Haller-Einsatz im BVB-Trikot noch schneller als gedacht?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sébastien Haller trainiert derzeit mit dem BVB in Marbella

Nach seiner überstandenen Tumor-Erkrankung sorgt Sébastien Haller aktuell für die erfreulichsten Schlagzeilen rund um das BVB-Trainingslager in Marbella. Möglicherweise läuft der genesene Mittelstürmer schon bald erstmals wieder in einem Spiel unter Wettkampfbedingungen für Borussia Dortmund auf.

Wie es am Montag in einem "Bild"-Bericht hieß, winkt Haller schon am Dienstagnachmittag ein erster Kurzeinsatz. Ab 16:00 Uhr testen die Schwarz-Gelben nämlich vor Ort in Marbella gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Bestätigen sich die bisherigen Trainingseindrücke des 28-Jährigen gepaart mit seinen erfreulich guten medizinischen Werten bis dahin weiter, winken ihm einige Minuten gegen die Düsseldorfer.

Haller selbst hatte seine eigenen Mannschaftskameraden mit seinem bisherigen Trainingsfleiß und -pensum überrascht.

"Ich kriege Gänsehaut, dass er auf dem Platz steht. Wir waren so happy, dass er wieder da ist. Dieser Kampf, den er geleistet hat - da haben wir den Hut vor gezogen. Er ist mit großer mentaler Stärke zurückgekommen. Er trainiert wieder voll mit, hat natürlich noch etwas aufzuholen aber es ist einfach schön, ihn wieder im Training zu haben", meinte etwa BVB-Kapitän Marco Reus am Sonntag.

Kehl zu BVB-Stürmer Haller: "Er allein bestimmt das Tempo"

Ob der Stürmer, der bisher noch kein einziges Pflichtspiel für den BVB in der Bundesliga oder Champions League bestritten hat, am Dienstag tatsächlich gegen die Fortuna ran darf, entscheidet nun Cheftrainer Edin Terzic.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuvor mehrfach betont, dass dem Ivorer eine behutsame Rückführung auf das Profi-Niveau garantiert sei: "Er allein bestimmt das Tempo!"

Bei Sébastien Haller wurde im Sommer des letzten Jahres ein Hodentumor diagnostiziert. Seit dem hatte er sich in medizinischer Behandlung befunden und kehrte im Dezember auf den Trainingsplatz des BVB zurück.