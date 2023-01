Eintracht-Star erteilt Wechsel-Gerüchten vorerst Absage

IMAGO/UWE KRAFT

Jesper Lindström (r.) hat Abschieds-Gerüchten von Eintracht Frankfurt vorerst eine Absage erteilt

Die guten Leistungen von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga und Champions League sind auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Viele Stars des Bundesligisten werden mit europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Einer davon ist Jesper Lindström. Gerüchte um einen zeitnahen Abschied aus der Main-Metropole hat der Däne jetzt aber eine Absage erteilt.

Tabellenplatz vier in der Bundesliga, bevorstehendes Achtelfinale in der Champions League gegen den SSC Neapel und Pokal-Derby gegen Darmstadt 98 - für Eintracht Frankfurt könnte die Saison bislang kaum besser laufen.

Wären da nicht die vielen Gerüchte um die drohenden Verluste der Top-Stars des amtierenden Siegers der Europa League. Neben Daichi Kamada, Senkrechtstarter Randal Kolo Muani und Evan Ndicka soll auch Jesper Lindström in den Fokus einiger europäischer Schwergewichte geraten sein.

Neben dem FC Arsenal wurde auch dem BVB ein Interesse am Dänen nachgesagt. Doch an einen zeitnahen Abschied denke er zurzeit nicht, wie der 22-Jährge in einer Medienrunde während des Trainingslagers in Dubai betonte.

Frankfurt-Star wurde auch mit dem BVB in Verbindung gebracht

"Meine Freundin und ich lieben es in Frankfurt, es ist wie ein Zuhause. Ich bin ein Teil der Eintracht", zeigte sich Lindström vom Umfeld seines aktuellen Arbeitgebers begeistert.

Ein Bekenntnis vermied der WM-Fahrer, der bei den Hessen noch einen Vertrag bis zum Juni 2026 besitzt, aber dennoch. "Ich kann nicht sagen, ob ich diesen Sommer gehe, im nächsten Jahr oder in zehn Jahren", gestand Lindström.

Zuletzt hatte bereits Eintracht-Coach Oliver Glasner mit Aussagen über seine offene Zukunft für Aufsehen gesorgt. "Wenn ich jetzt sage, dass ich sowieso bleibe oder sicher gehe, und dann kommt am Ende etwas anderes, dann ist niemandem geholfen", sagte der österreichische Erfolgstrainer am Sonntag.

Sein Vertrag in Frankfurt läuft im Sommer 2024 aus. Einem Bericht der "Bild" zufolge, sollen Gespräche über eine Verlängerung der Zusammenarbeit bislang nicht erfolgt sein.