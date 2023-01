Ex-Profi sieht FC Bayern im Sommer-Poker unter Druck

IMAGO/Borussia Mönchengladbach v RB Leipzig

Gladbach-Keeper Yann Sommer steht beim FC Bayern hoch im Kurs

Ex-Profi Markus Babbel sieht den FC Bayern im Werben um Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer unter Druck.

"Ich gehe im Moment davon aus, dass es eine Pokersituation ist. Dass Gladbach versucht, das Maximum an Ablöse zu bekommen", sagte Babbel dem Schweizer "Blick".

"Die Frage ist, ob die Bayern so viel Geld für einen 34-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, ausgeben wollen. Oder ob sie noch einen Plan B haben. Aber klar, sie müssen etwas machen. Sie haben mit Sven Ulreich einen, der ein sehr guter Ersatz ist - aber wenn ihm auch noch etwas passiert, ist es ein zu großes Risiko mit ihren Zielen", ergänzte der 50-Jährige.

Ein Wechsel Sommers zum FC Bayern soll weiter möglich sein. Und das, obwohl Sportdirektor Roland Virkus via "Rheinische Post" am vergangenen Freitag bereits eine vermeintlich eindeutige Ansage in Richtung Rekordmeister geschickt hatte ("Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt").

Yann Sommer zum FC Bayern, Jonas Omlin nach Gladbach?

Einen möglichen Nachfolger für Sommer soll die Borussia bereits an der Angel haben: seinen Schweizer Landsmann Jonas Omlin vom HSC Montpellier.

Für Babbel wäre der 28-Jährige, den er als Trainer beim FC Zürich unter seinen Fittichen hatte, die logische Wahl, sollte der FC Bayern eine adäquate Ablösesumme für Sommer bezahlen.

"Ich kann mir vorstellen, dass Gladbach das Geld 1:1 in Jonas Omlin investieren würde. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er der perfekte Nachfolger für Yann Sommer wäre", so der Europameister von 1996.

"Gladbach hat immer gute Erfahrungen mit Schweizern gemacht"

Dass sich Montpellier (noch) gegen einen Omlin-Transfer nach Gladbach sträubt und angeblich sieben bis zehn Millionen Euro fordert, sei "eine Ehre" für den Keeper, sagte Babbel. "Es zeigt, wie wertvoll er geworden ist. Aber ob das letzte Wort gesprochen ist, werden wir bald sehen."

Sollte sich Sommer in Richtung FC Bayern verabschieden und Omlin ihn beerben, würde das die erfolgreiche eidgenössische Tradition bei der Fohlenelf fortsetzen.

"Ob Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria oder Breel Embolo - Gladbach hat immer gute Erfahrungen mit Schweizern gemacht", sagte Babbel.