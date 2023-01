FC Bayern kurz vor Verpflichtung von Wunschspieler

IMAGO/Christian Schroedter

Konrad Laimer (r.) wird es wohl zum FC Bayern ziehen

Seit Monaten bemüht sich der FC Bayern um eine Verpflichtung von Konrad Laimer. Der ablösefreie Transfer des Mittelfeldspielers von RB Leipzig könnte bereits zeitnah eingetütet werden.

Laut dem italienischen Reporter Fabrizio Romano sollen die Details in den kommenden Tagen geklärt werden. Eine mündliche Einigung soll schon seit Dezember bestehen, so der Journalist.

Dass der FC Bayern Laimer gerne unter Vertrag nehmen würde, ist ein offenes Geheimnis. Der 25-Jährige gilt als absoluter Wunschspieler von Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann. Beide haben in der Vergangenheit bereits gemeinsam bei RB Leipzig gearbeitet.

An der Säbener Straße könnte es zu einem Wiedersehen kommen. Das Arbeitspapier des zentralen Mittelfeldspielers in Sachsen endet am Saisonende. Folglich müsste der FC Bayern für Laimer keine Ablösesumme an RB Leipzig zahlen.

RB Leipzig will Wechsel zum FC Bayern verhindern

Beim amtierenden DFB-Pokalsieger haben die Verantwortlichen die Hoffnungen auf einen Verbleib des Österreichers noch nicht aufgegeben.

"Manche Dinge waren schon weit fortgeschritten, als ich hier anfing, und daher weiß ich, dass die Chance, Konni zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen, sehr gering ist. Aber ich habe immer gekämpft und versucht unmögliche Dinge möglich zu machen", sagte Leipzigs neuer Sportvorstand Max Eberl Anfang Januar dem "kicker".

"Ich versuche, ihn emotional zu packen. Wenn das nicht klappt, dann ist es so", führte Eberl im Gespräch mit "Sky" aus.

Laimer kam 2017 für kolportierte sieben Millionen Euro von Schwesterklub RB Salzburg nach Leipzig, wo er sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Stammspieler im zentralen Mittelfeld entwickelte. Zudem lief der Mittelfeldmann in seiner Laufbahn bislang 24 Mal für die österreichische Nationalmannschaft auf. Ein Wechsel zum FC Bayern könnte der nächste Karriereschritt sein.