Bundesliga Top 5: Wie könnte sie sich entwickeln?

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Jetzt, wo die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 vorbei ist und das Abstauben beginnt, werden Spieler und Fans lange darauf warten, wieder in den Alltag der wettbewerbsfähigen Bundesliga zurückzukehren.

Die ersten Spiele werden im letzten Januardrittel angepfiffen, und bis dahin werden die Mannschaften schon bald ihre Winter Trainingslager zur Vorbereitung auf die kommende Rückrunde der Saison 2022-2023 absolvieren.

Der 16. Spieltag beginnt mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem RC Leipzig und dem aktuellen Tabellenführer Bayern München. Dieses Spiel, das um 21:00 Uhr angepfiffen wird, wird von den Fußballfans sehr begrüßt, denn nach einem großen Turnier wie der Weltmeisterschaft wird das Niveau des Fußballs auf Vereinsebene in der Regel sehr hoch, da viele Spieler noch die Aufregung des vergangenen Turniers spüren.

Dieser Artikel befasst sich mit der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bundesliga und konzentriert sich auf den oberen Teil des Vereinswettbewerbs und was wir in den kommenden Monaten erwarten können, wenn sich die Bundesligisten wieder auf die heimische Liga konzentrieren.

Die Top 5 der Bundesliga

Die Top 5 der Tabelle wurden in den vergangenen fünf Spielzeiten von Bayern München dominiert. Jeder Liebhaber von Sportwetten würde nicht dagegen wetten, dass der deutsche Meister seinen Griff auf den Spitzenplatz verliert. Es gibt jedoch auch andere Mannschaften, die in diesem Zeitraum sehr gut abgeschnitten haben, darunter beispielsweise Borussia Dortmund, Leipzig und in gewissem Maße auch die Spieler des Bayer 04 Leverkusen.

Derzeit scheinen sich nur 2 der oben genannten Mannschaften auf einen Platz unter den Top 5 einzustellen, auch wenn das nie ganz klar ist, weil die Saison noch nicht zu Ende ist.

Manchmal kann man sagen, dass der eigentliche Krieg in der Bundesliga nicht um Platz 1 geführt wird, da dieser Platz scheinbar bereits Bayern München gehört. Die anderen Mannschaften kämpfen daher hauptsächlich um den zweiten Platz, der, wenn man die letzten fünf Spielzeiten betrachtet, niemandem gehört.

Mögliche Neuzugänge

Vielleicht ist die Geschichte von Union Berlin und seinem Aufstieg in die Top 5 des deutschen Fußballs eine, die interessant zu beobachten ist. Die Mannschaft hat seit dem Aufstieg in der letzten Saison viele überrascht und ist gespannt, ob sie ihren Status weiter verbessern wird.

Gegenwärtig stehen sie auf dem fünften Platz, den sie in der Saison 2021/22 erreicht haben. Das macht es plausibel, dass es ihnen gelingen könnte, diesen Platz auch in dieser Spielzeit zu halten.

Eine weitere Mannschaft, die den Weg in diese Spitzengruppe finden könnte, ist der SC Freiburg, der mit Platz 6 nur knapp an dieser Position scheiterte. In dieser Saison haben sie es jedoch geschafft, sich mit 9 Siegen nach 15 Spielen auf den zweiten Platz zu setzen, nur 1 Sieg weniger als die führende Mannschaft aus München.

Bis zu den letzten drei Spielen im Mai 2023 sind noch mehr als 21 Spiele zu absolvieren, so dass es noch viel Raum für Spekulationen gibt. Eines wird jedoch immer deutlicher: Der Kampf in der Bundesliga konzentriert sich immer mehr auf die wichtigsten 5 und nicht nur auf den ersten Platz.