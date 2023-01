Haller unmittelbar vor BVB-Debüt: "Alles ist möglich"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Könnte bald sein Debüt für den BVB geben: Sébastien Haller

Sebastian Haller von Borussia Dortmund könnte nach seiner Hodenkrebserkrankung schon am Dienstag im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf (16:00 Uhr) sein Comeback geben - vorausgesetzt Trainer Edin Terzic und das medizinische Team geben grünes Licht.

"Wenn alle der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wenn ich spiele, werde ich spielen", sagte Haller am Montag während einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella: "Natürlich will ich jeden Tag auf dem Platz stehen und so schnell wie möglich wieder spielen."

Bei Haller wurde im Sommer Hodenkrebs diagnostiziert, nach zwei Operationen und einer Chemotherapie kämpft sich der Franzose zurück und schuftet mit dem BVB im Trainingslager. Wenn die Saison am 22. Januar gegen den FC Augsburg fortgesetzt wird, will Haller zu Hause vor den eigenen Fans unbedingt sein BVB-Debüt geben.

"Alles ist möglich. Ich setzte mir keine Grenze. Ich gebe mein Bestes, um dabei zu sein - in der besten Form, die möglich ist", sagte Haller: "Dieser Moment spielt sich seit Tag eins regelmäßig in meinem Gedanken ab. Dafür spielt man doch bei diesem Verein."

Haller sprach mit Baumgartl, Richter und Boëtius

Aufgeben sei nie eine Option gewesen, sagte Haller, gab aber auch zu: "Es war nicht einfach." Umso glücklicher ist er, dass er zurück ist. "Man merkt jetzt, dass es die ganze Arbeit im letzten halben Jahr wert war", sagte Haller.

Während der Therapie hat Haller auch immer wieder den Kontakt zu anderen Fußballern gesucht, bei denen ebenfalls Hodenkrebs festgestellt wurde. "Ich habe viel mit Timo Baumgartl, Marco Richter oder Jean-Paul Boëtius gesprochen. Trotz gleicher Diagnose verläuft die Krankheit bei jedem anders, aber man konnte sich untereinander immer sehr wertvolle Tipps geben", sagte Haller.