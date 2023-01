Haller über Chemo-Folgen: "Symptome waren unangenehm"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Hofft auf ein baldiges Debüt für den BVB: Sébastien Haller

BVB-Angreifer Sébastien Haller ist zurück auf dem Fußballplatz: Der Ivorer absolvierte im Trainingslager von Borussia Dortmund seine ersten Einheiten mit der Mannschaft. Anschließend verriet der 28-Jährige, wie schwer seine Rückkehr wirklich war.

Borussia Dortmund begrüßt seinen "Neuzugang" Sébastien Haller. Nach überstandener Hodenkrebserkrankung schuftet der Mittelstürmer nun im Trainingslager im spanischen Marbella, sogar ein Blitz-Comeback im Testspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Dienstag (16:00 Uhr) scheint im Rahmen des Möglichen.

Um in den rund sechs Monaten, die seit der Diagnose im Sommer-Trainingslager des BVB vergangen sind, wieder derart fit zu sein, hat Sébastien Haller so einiges durchmachen müssen. Vier Chemotherapien hatte er über sich ergehen lassen müssen, verriet er in einem Interview mit "Bild", dazu wurde er zweimal operiert. "Jedes Mal musste ich mehrere Tage im Krankenhaus und im Bett verbringen."

Haller fügte hinzu: "Die Symptome waren unangenehm. Ich habe jedes Mal viel Flüssigkeit verloren, habe dadurch auch einige Kilo weniger gewogen. Ich hatte Schluckauf und Magenprobleme, das Essen konnte ich eine Zeit lang nicht richtig schmecken."

BVB-Angreifer Haller will mit Ratschlägen "vorangehen"

Haller will nach seiner Genesung zudem nun mit Ratschlägen in Gesundheitsfragen "vorangehen", wie er bekräftigte. Eine regelmäßige urologische Untersuchung empfehle er jedem Menschen. "Und ich würde auch jedem Klub raten, regelmäßig Checks durchzuführen. Denn nicht immer gibt es klare Symptome, um Krebs feststellen zu können."

In seinem Kopf sei derweil stets der Gedanke an sein Debüt für seinen neuen Klub Borussia Dortmund gewesen, bekannte der im Sommer von Ajax Amsterdam verpflichtete Stürmer. Unbedingt will Haller, sofern die Trainer und Ärzte ihren Segen geben, am 22. Januar beim Heimspiel gegen den FC Augsburg vor den BVB-Fans spielen.

"Dieser Moment spielt sich seit Tag eins regelmäßig in meinen Gedanken ab. Dafür spielt man bei dem Verein", hatte er am Montag nach dem Training auf einer Medienrunde gesagt.