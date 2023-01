Matthäus lobt FC Bayern: "Intelligent gehandelt"

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Geht fest von einem Wechsel von Yann Sommer zum FC Bayern aus: Lothar Matthäus

Der ehemalige Weltklassespieler Lothar Matthäus hat die Transferaktivitäten des FC Bayern in der noch jungen Winter-Transferperiode in den höchsten Tönen gelobt.

Mit der Verpflichtung des niederländischen Defensiv-Allrounder Daley Blind hat der FC Bayern auf die Verletzung von Lucas Hernández reagiert. Blind hatte zuvor seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst und wechselt daher ablösefrei nach München. Er kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Abwehrzentrum sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

"In meinen Augen eine absolute Top-Ergänzung für den Kader", urteilte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne. Blind sei ein perfekter Ergänzungsspieler für Cheftrainer Julian Nagelsmann, da er "vielseitig einsetzbar" ist. "Ich sehe ihn vor allem als Linksverteidiger. Aber er kann durch seine Klasse und Erfahrung auch innen spielen oder im defensiven Mittelfeld", so Matthäus.

Der TV-Experte ist daher überzeugt: "Wer für Ajax und die holländische Nationalelf spielt, der kann den Bayern helfen. Der Klub hat hier intelligent und schnell gehandelt. Sehr gut gemacht."

Matthäus geht fest von Transfer von Sommer zum FC Bayern aus

Wer indes den zweiten schweren Ausfall im Kader des FC Bayern, Manuel Neuer, in den restlichen Bundesliga-Spielen der Saison ersetzt, darüber gibt es derweil seit Wochen unzählige Spekulationen. Heiß gehandelt wurde bis zuletzt Gladbach-Schlussmann Yann Sommer, dessen Vertrag nach der Saison ohnehin auslaufen würde und angeblich mit einem Wechsel liebäugelt. Borussia-Manager Roland Virkus hatte einem Transfer im Winter jedoch unlängst einen deutlichen Riegel vorgeschoben.

Matthäus ist dennoch überzeugt davon, dass der FC Bayern den Schweizer Schlussmann in den kommenden Wochen noch verpflichten wird: "Ich sehe das folgendermaßen: Am Ende wird und sollte Sommer für einen Preis um die sechs oder sieben Millionen Euro bei Bayern landen. Beide Klubs wissen um die Bedürfnisse des Gegenübers."

Der Weltmeister von 1990 ist der Meinung, Gladbach solle "dem Vorzeigeprofi" Yann Sommer "diesen Wunsch erfüllen", der Schlussmann hätte "diese Dankbarkeit verdient".

Sollte es letztlich doch nicht zu einer Einigung kommen, werde Nagelsmann jedoch "auch mit Sven Ulreich eine starke und erfolgreiche Rückrunde spielen".