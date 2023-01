Medien: Bayern-Stars sprechen sich für Transfer aus

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Präsentiert Hasan Salihamidzic noch einen Neuzugang für den FC Bayern in diesem Winter?

Der FC Bayern ist Medienberichten zufolge mit einem Angebot für Gladbach-Torhüter Yann Sommer abgeblitzt. Dennoch soll der Schweizer in München weiterhin ganz oben auf der Wunschliste stehen - auch bei den Spielern des Rekordmeisters.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, haben sich die Führungsspieler des FC Bayern intern für eine Verpflichtung von Yann Sommer stark gemacht. Inwiefern die Führungsebene der Münchner um Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf den Wunsch der Profis eingehen kann, liegt allerdings auf einem anderen Blatt.

Denn: Borussia Mönchengladbach stellt sich bislang vehement gegen einen Verkauf des so wichtigen Stammtorhüters. Manager Roland Virkus hatte zuletzt klargestellt, man beabsichtige keineswegs, Sommer zu diesem Zeitpunkt der Saison abzugeben. "Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", sagte Virkus erst vor wenigen Tagen.

FC Bayern rennt die Zeit davon

Der Vertrag von Yann Sommer läuft allerdings zum Ende der Saison aus, dann wäre er ablösefrei zu haben.

Dem Bericht zufolge hat der FC Bayern bislang eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro angeboten, Gladbach fordere jedoch das Doppelte. Von der jüngsten Absage hat sich der FC Bayern trotzdem noch nicht so schnell entmutigen lassen, so "Sky". Salihamidzic und Co. wollen wohl weiterhin mit der Borussia verhandeln, um womöglich doch noch eine Einigung in den nächsten Tagen zu erzielen.

Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass die Absage von Roland Virkus im Telefonat mit Hasan Salihamidzic "weniger endgültig geklungen haben" soll.

Dass die Zeit für den FC Bayern jedoch rennt, ist angesichts des immer näher rückenden Topspiels gegen RB Leipzig am 20. Januar offensichtlich. Sollte der FC Bayern letztlich keinen Neuzugang präsentieren können, wird Ersatzmann Sven Ulreich zu seinen Einsätzen kommen.