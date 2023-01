Torwart-Tausch? Fährmann macht Kampfansage auf Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ralf Fährmann will beim FC Schalke 04 wieder ins Tor

Beim FC Schalke 04 ist Ralf Fährmann bereits seit Längerem nur noch Ersatzkeeper. Dennoch gibt sich der Routinier kämpferisch und setzt sich den Status als Nummer eins als Ziel.

"Ich habe noch wahnsinnig viel Feuer in mir. Ich will spielen", stellte Fährmann in einem Interview mit "Sky" klar: "Ich will für diesen Verein spielen. Ich will in der Arena auflaufen - in meinem Wohnzimmer. Jeder kennt meine Verbundenheit zu diesem Verein."

Im Training versuche der 34-Jährige seinen Trainer Thomas Reis von sich zu überzeugen. "So gehe ich jeden Tag an und hoffe natürlich, wie jeder andere Spieler auch, dass ich spiele", ergänzte Fährmann und betonte: "Jeder Spieler, der im Kader ist, will spielen - gerade für so einen geilen Verein. Dann macht man das umso lieber. Deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn er (Reis, Anm. d. Red.) sich für mich entscheidet."

Bislang erhielt Alexander Schwolow, der bis zum Saisonende ohne Kaufoption von Hertha BSC ausgeliehen ist, den Vorzug vor Fährmann. Doch dem 30-Jährigen unterliefen immer wieder folgenschwere Patzer, sodass ein Wechsel im Tor des FC Schalke 04 nicht gänzlich ausgeschlossen ist.

Großes Lob für Ex-Teamkollege vom FC Schalke 04

In dem Interview äußerte sich Fährmann auch zu seinem ehemaligen Teamkollegen Alexander Nübel. Der Keeper der AS Monaco bringe "sehr gute, überragende Leistungen" in Frankreich und sei "einer der besten Torhüter der Liga" geworden, schwärmte der Routinier.

Nübel habe eine "sensationelle Entwicklung" hinter sich. "Er ist sehr stabil geworden und kann auf höchstem Niveau spielen", hob Fährmann hervor.

Alexander Nübel zurück zum FC Bayern? Das sagt Ralf Fährmann

Zu den Rückkehr-Gerüchten um Nübel und den FC Bayern sagte der Schalke-Schlussmann: "Er kann sich auf sich konzentrieren. Was in der Zukunft passiert, liegt nicht alleine nur an dem Spieler. Es sind viele Faktoren, die wichtig sind."

Über seine Zukunft hat Fährmann allerdings nicht mit Nübel gesprochen. "Wenn wir sprechen, dann tauschen wir uns über Trainingsinhalte aus", so der Schalker, der betonte: "Ich glaube, dass wir noch sehr viele gute Spiele von ihm sehen werden. Es liegt alleine an ihm, wie sein Weg aussehen wird."

Eine Rückkehr im Winter zum FC Bayern hatte Nübel bereits ausgeschlossen. "Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme!", stellte der Torhüter im Gespräch mit "Bild" unmissverständlich klar und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen."