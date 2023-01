BVB zögert offenbar mit Angebot an Bellingham

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Jude Bellingham ist bis 2025 an den BVB gebunden

Verlässt Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer? Seit Monaten ranken sich rund um den zentralen Mittelfeldspieler des BVB Abschiedsgerüchte. Eine zeitnahe Entscheidung steht offenbar nicht bevor.

Wie "Sport1" berichtet, sind während des laufenden Trainingslagers im spanischen Marbella keine Gespräche zwischen Borussia Dortmund und der Spielerseite geplant.

Anscheinend wollen die Schwarz-Gelben erst einmal abwarten, wie sich Bellingham selbst seine sportliche Zukunft vorstellt. Aus diesem Grund soll bislang kein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet worden sein. Der 19-Jährige ist noch bis 2025 an den BVB gebunden.

BVB-Verbleib unwahrscheinlich

Ein Verbleib bei den Westfalen gilt aber als unwahrscheinlich. Vielmehr wird mit einem Wechsel zu einem europäischen Topklub gerechnet. Der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid gelten als heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers.

Laut "Sport1"-Reporter Patrick Berger könnte sich Bellingham einen Transfer zu einem der genannten Vereinen "sehr gut vorstellen". Bis zu einer endgültigen Entscheidung wird allerdings wohl noch etwas Zeit vergehen.

BVB winkt hohe Ablösesumme

Fakt ist: Borussia Dortmund winkt im Falle eines Verkaufs eine hohe Ablösesumme. Lothar Matthäus geht von einem "unglaublichen Wettbieten" zwischen diesen Vereinsgrößen in England und Spanien aus. "Bellingham kann sich dann einfach das aussuchen, was er möchte. Das hat er sich verdient", so der deutsche Rekordnationalspieler zuletzt in seiner "Sky"-Kolumne.

Der heutige TV-Experte sei "gespannt auf seine Entscheidung" und drücke ihm die Daumen, "dass es die richtige ist".

Der BVB hatte den Mittelfeldmann im Sommer 2020 rund 25 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten Birmingham City überwiesen. Der Transfer zahlte sich aber voll aus, Bellingham ist seit Längerem Stamm- und Führungsspieler.