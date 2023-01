Fehlt Neuer dem FC Bayern noch länger?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Manuel Neuer fällt beim FC Bayern aus

Der FC Bayern muss die restliche Saison auf Manuel Neuer verzichten. Der Mannschaftskapitän hatte sich nach der Fußball-WM bei einem Skiunfall schwer verletzt. Wie lange muss der Torhüter wirklich pausieren?

Wie "Sport1" berichtet, herrscht beim FC Bayern die Befürchtung, dass Neuer "an einer Schaftfraktur am rechten Schienbein länger ausfallen könnte als bislang prognostiziert". Welche Ausfallzeit dem 36-Jährigen in diesem Fall drohen würde, darüber macht der TV-Sender keine konkreten Angaben.

Neuer hatte sich bei einem Skiunfall im Dezember einen Unterschenkelbruch zugezogen. Die laufende Saison ist für den Keeper somit definitiv beendet. Zuletzt hatte Neuer in den Sozialen Medien Optimismus verbreitet.

Münchens Vorstandschef Oliver Kahn will den Weltmeister von 2014 noch nicht abschreiben. "Wir kennen Manuel: er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse", sagte der 53-Jährige gegenüber "Bild".

FC Bayern sucht nach Neuer-Ersatz

Gleichzeitig sucht der FC Bayern auf dem Transfermarkt nach einer Lösung für die Torhüterposition.

"Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann, Marco Neppe und ich diskutieren ohne Hektik verschiedene Optionen. Aber Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig, zumal nicht gerade viele Vereine Lust haben, ihre Nummer 1 abzugeben", verriet Kahn.

Die Entscheidung des FC Bayern soll inzwischen klar auf Yann Sommer gefallen sein. Das Problem: Borussia Mönchengladbach will den Schweizer nicht so einfach her geben.

"Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt", wurde Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus von der "Rheinischen Post" zitiert.

Laut Informationen der "Bild" soll die Absage im Telefonat zwischen den beiden Vereinen jedoch "weniger endgültig geklungen haben". Das letzte Wort scheint in dieser Personalie noch nicht gesprochen.