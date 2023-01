BVB muss neue "Rohdiamanten" "eher bremsen"

IMAGO/Fotografie73

Mike Tullberg trainiert die A-Jugend des BVB

Auch wenn die A-Junioren-Bundesligen ihren Spielbetrieb erst im Februar wieder aufnehmen, hat die U19 von Borussia Dortmund ihre Vorbereitung bereits begonnen. Mit dabei: Zwei Neuzugänge, die von BVB-Coach Mike Tullberg mit lobenden Worten bedacht werden.

Vom Ligarivalen Preußen Münster verstärkt der 17-jährige Ukrainer Danylo Krevsun den BVB, von der U17 von Arminia Bielefeld ist Moussa Soumah zur Borussia gewechselt. Krevsun flüchtete 2022 gemeinsam mit seiner Mutter vor dem Krieg in seiner Heimat, Soumah stammt aus Guinea.

Nun soll das Duo dem BVB-Nachwuchs dabei helfen, die Tabellenführung vom punktgleichen 1. FC Köln zurückzuerobern und die Talente des FC Schalke 04 auf Distanz zu halten. Tullbergs Worte legen nah, dass Krevsun und Soumah bei diesem Vorhaben echte Hilfen sein können.

Krevsun tue "der Gruppe enorm gut, denn er nimmt nichts als selbstverständlich an, sondern versucht in jeder Sekunde, besser zu werden. Das sehen die anderen Spieler und schärft bei ihnen die Sinne, wie besonders es ist, für Borussia Dortmund zu spielen", urteilt Tullberg im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" über den Mittelfeldspieler, der am Ball "überragend" sei, "körperlich noch zulegen" müsse.

BVB will alles aus Soumah "herauskitzeln"

Soumah bezeichnet Tullberg als "Rohdiamant", den ein starker linker Fuß auszeichne. Der Youngster sei zudem erst seit Kurzem in Deutschland und "noch nicht lange in einem Nachwuchsleistungszentrum" aktiv, habe sich in einem halben Jahr bei Arminia Bielefeld allerdings "richtig gut entwickelt".

"Jetzt ist es unsere Aufgabe, dass wir in den nächsten Jahren alles aus ihm herauskitzeln, dann kann er ein richtig Guter werden", wird Tullberg weiter zitiert.

Mit den neuen Kräften will der BVB nun einmal mehr die Qualifikation für die Playoffs zur Deutschen Meisterschaft meistern. "Es entscheidet sich zwischen Schalke, Köln und uns. Schalke hat den Vorteil, dass wir gegen Köln spielen. Aber wir haben es in der eigenen Hand", gibt sich Tullberg zuversichtlich.

Der BVB startet am 19. Februar bei Rot-Weiß Oberhausen ins neue Fußballjahr.