Leipzig-Star liebäugelt mit Spanien-Wechsel

Dani Olmo von RB Leipzig zieht es langfristig in seine spanische Heimat zurück.

Der Offensivspieler vom deutschen Pokalsieger lässt nach einer guten Fußball-Weltmeisterschaft zudem noch offen, ob er seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Sachsen verlängern möchte.

"Ich möchte irgendwann zurückkehren, das wird großartig, Spanien ist mein Land, meine Liga. Meine Familie und meine Freude leben dort", sagte der 24-Jährige in einem Interview der "Bild" und betonte, dass er mit RB in der laufenden Bundesliga-Saison "wieder um Titel" mitspielen will. Dafür sei aber Konstanz nötig, "das fehlte uns zuletzt immer wieder. Und ohne geht es nicht".

Im Trainingslager in Abu Dhabi will er womöglich mit Sport-Geschäftsführer Max Eberl noch ein Gespräch über seine Zukunft führen.

"Wir werden sehen, was passiert. Es ist alles möglich", sagte der Spanier, der in seiner Jugend sechs Jahre beim FC Barcelona spielte.

"Es wird immer eine Heimat für mich sein. Viele meiner Freunde aus der Nationalmannschaft spielen dort", sagte Olmo, der im Winter 2020 von Dinamo Zagreb für 29 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt war und seitdem seinen Marktwert deutlich erhöht hat.